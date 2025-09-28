Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Володин отметил роль атомной промышленности для обороноспособности страны - 28.09.2025
Володин отметил роль атомной промышленности для обороноспособности страны
2025-09-28T10:16+0300
2025-09-28T10:16+0300
россия
вячеслав володин
госдума
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников и ветеранов отрасли с Днем работника атомной промышленности, отметив, что развитие атомной отрасли стратегически важно для повышения обороноспособности России, сообщается на сайте Госдумы. День работника атомной промышленности отмечается в России в воскресенье. "Поздравляю работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником. Развитие атомной отрасли стратегически важно для повышения научно-технического потенциала России, обеспечения ее энергетической безопасности, обороноспособности и суверенитета", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы. Он поблагодарил работников российского атомного комплекса за добросовестный труд и вклад в укрепление России, ветеранов — за верность своему делу. Председатель Госдумы пожелал всем причастным к празднику новых успехов и благополучия.
россия, вячеслав володин, госдума
10:16 28.09.2025
 
Володин отметил роль атомной промышленности для обороноспособности страны

Володин: развитие атомной промышленности важно для обороноспособности страны

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников и ветеранов отрасли с Днем работника атомной промышленности, отметив, что развитие атомной отрасли стратегически важно для повышения обороноспособности России, сообщается на сайте Госдумы.
День работника атомной промышленности отмечается в России в воскресенье.
"Поздравляю работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником. Развитие атомной отрасли стратегически важно для повышения научно-технического потенциала России, обеспечения ее энергетической безопасности, обороноспособности и суверенитета", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.
Он поблагодарил работников российского атомного комплекса за добросовестный труд и вклад в укрепление России, ветеранов — за верность своему делу.
Председатель Госдумы пожелал всем причастным к празднику новых успехов и благополучия.
Кириенко оценил развитие атомной отрасли в России
Кириенко оценил развитие атомной отрасли в России
Вчера, 18:27
 
РОССИЯ Вячеслав Володин Госдума
 
 
