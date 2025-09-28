https://1prime.ru/20250928/atom-862902870.html
Володин отметил роль атомной промышленности для обороноспособности страны
2025-09-28T10:16+0300
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников и ветеранов отрасли с Днем работника атомной промышленности, отметив, что развитие атомной отрасли стратегически важно для повышения обороноспособности России, сообщается на сайте Госдумы. День работника атомной промышленности отмечается в России в воскресенье. "Поздравляю работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником. Развитие атомной отрасли стратегически важно для повышения научно-технического потенциала России, обеспечения ее энергетической безопасности, обороноспособности и суверенитета", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы. Он поблагодарил работников российского атомного комплекса за добросовестный труд и вклад в укрепление России, ветеранов — за верность своему делу. Председатель Госдумы пожелал всем причастным к празднику новых успехов и благополучия.
