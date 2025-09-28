https://1prime.ru/20250928/aviasoobschenie-862900650.html

Россия предложила Китаю нарастить авиасообщение

Россия предложила Китаю нарастить авиасообщение - 28.09.2025, ПРАЙМ

Россия предложила Китаю нарастить авиасообщение

РФ рассчитывает, что к 2030 году поток туристов из Китая увеличится в четыре раза, в связи с чем РФ предлагает китайской стороне нарастить авиасообщение, заявил | 28.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-28T08:47+0300

2025-09-28T08:47+0300

2025-09-28T08:47+0300

экономика

туризм

бизнес

россия

китай

рф

пекин

максим решетников

tencent

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597451_0:186:2980:1862_1920x0_80_0_0_15f711cef54c90609d32c73491022b4e.jpg

ПЕКИН, 28 сен – ПРАЙМ. РФ рассчитывает, что к 2030 году поток туристов из Китая увеличится в четыре раза, в связи с чем РФ предлагает китайской стороне нарастить авиасообщение, заявил в воскресенье глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с представителями китайского туристического бизнеса в Пекине. "Ждем с вашей стороны наращивания партнерства с местными туроператорами. Сами готовы обеспечить подготовку гидов и экскурсоводов, обучать специалистов из Китая. Открыты к предложениям, как можно трансформировать маршруты, инфраструктуру и сервис под запросы ваших туристов", - заявил Решетников. По его словам, Россия "рассчитывает, что к 2030 году поток туристов из Китая в Россию увеличится в 4 раза, поэтому предлагаем нарастить авиасообщение со стороны Китая до 200 рейсов в неделю из ключевых городов, включая южные города с низкой частотой рейсов". Он подчеркнул, что Россия создает условия китайским туристам для удобного и надёжного бронирования путешествий в России. "Наши компании, крупнейшие агрегаторы, разработали комплексную систему поддержки иностранных туристов. Она включает систему бронирования отелей, покупки билетов на железнодорожный и авиатранспорт. А также интеграцию с такси, трансфером, консьерж-службой для иностранцев. Они также готовы осуществить интеграцию с привычными китайцам экосистемам AliPay, Tencent", - указал глава Минэкономразвития.

https://1prime.ru/20250928/kitay-862900480.html

китай

рф

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, китай, рф, пекин, максим решетников, tencent