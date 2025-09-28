Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Белоруссии оценили экономические последствия закрытия границы Польшей
22:08 28.09.2025
 
В Белоруссии оценили экономические последствия закрытия границы Польшей

Орловский: Закрытие границы с Польшей не нанесло серьезного ущерба экономике Белоруссии

МИНСК, 28 сен - ПРАЙМ. Закрытие границы Польшей почти на две недели не нанесло серьезного ущерба экономике Белоруссии, сообщил председатель Государственного таможенного комитета республики Владимир Орловский в интервью телеканалу СТВ.
В ночь на 12 сентября Польша закрыла границу с Белоруссией. Премьер-министр республики Дональд Туск обосновал такое решение "интересами безопасности", объяснив это началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Учения проходили с 12 по 16 сентября. Польша открыла границу 25 сентября.
"Эти дни не дали какого-то серьезного ущерба нашей экономике. Те грузы, которые должны были выйти в Европу, они и вышли. Импорт, который ожидался, критического отсутствия сырья либо комплектующих для какого-то предприятия мы не наблюдали. Поэтому, скажем, было неприятно, но без особых последствий", - сказал Орловский.
По его словам, в первую очередь от закрытия границы проиграла Польша.
"Я думаю, тот, кто проиграл от закрытия, тот и выиграл от открытия. Конечно, в первую очередь это польская страна. Ну и что тут скрывать? Закрытие границы плохо действовало и на транзит, и на белорусские грузы. Поэтому, конечно, открытие границы – это хорошо для двух сторон, но, наверное, в первую очередь для польских", - сказал глава таможенного комитета.
На польско-белорусской границе собралась очередь грузовиков
