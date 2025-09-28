https://1prime.ru/20250928/belorussii-862918521.html

В Белоруссии оценили экономические последствия закрытия границы Польшей

МИНСК, 28 сен - ПРАЙМ. Закрытие границы Польшей почти на две недели не нанесло серьезного ущерба экономике Белоруссии, сообщил председатель Государственного таможенного комитета республики Владимир Орловский в интервью телеканалу СТВ. В ночь на 12 сентября Польша закрыла границу с Белоруссией. Премьер-министр республики Дональд Туск обосновал такое решение "интересами безопасности", объяснив это началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Учения проходили с 12 по 16 сентября. Польша открыла границу 25 сентября. "Эти дни не дали какого-то серьезного ущерба нашей экономике. Те грузы, которые должны были выйти в Европу, они и вышли. Импорт, который ожидался, критического отсутствия сырья либо комплектующих для какого-то предприятия мы не наблюдали. Поэтому, скажем, было неприятно, но без особых последствий", - сказал Орловский. По его словам, в первую очередь от закрытия границы проиграла Польша. "Я думаю, тот, кто проиграл от закрытия, тот и выиграл от открытия. Конечно, в первую очередь это польская страна. Ну и что тут скрывать? Закрытие границы плохо действовало и на транзит, и на белорусские грузы. Поэтому, конечно, открытие границы – это хорошо для двух сторон, но, наверное, в первую очередь для польских", - сказал глава таможенного комитета.

