На Западе рассказали об истерике Елены Зеленской из-за выступления Нетребко - 28.09.2025
На Западе рассказали об истерике Елены Зеленской из-за выступления Нетребко
На Западе рассказали об истерике Елены Зеленской из-за выступления Нетребко - 28.09.2025, ПРАЙМ
На Западе рассказали об истерике Елены Зеленской из-за выступления Нетребко
Британское издание The Telegraph сообщает о возмущении Елены Зеленской в связи с решением Королевского оперного театра разрешить выступление российской оперной... | 28.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-28T07:17+0300
2025-09-28T07:17+0300
украина
лондон
киев
валерий залужный
the telegraph
https://cdnn.1prime.ru/img/82779/18/827791843_0:216:4147:2549_1920x0_80_0_0_0caf1d5ef7e1e6638e9aecaeccda9e32.jpg
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Британское издание The Telegraph сообщает о возмущении Елены Зеленской в связи с решением Королевского оперного театра разрешить выступление российской оперной певице Анне Нетребко. "Первая леди Украины заявила, что на нее "произвело негативное впечатление" решение Королевской оперы поддержать Нетребко, что фактически положило конец неофициальному культурному бойкоту российских артистов во время трехлетнего конфликта", — указано в статье.Издание отмечает, что Нетребко, считающаяся одной из величайших сопрано, исполняет главную партию в "Тоске" и позже вернется в Ковент-Гарден для выступления в опере "Турандот". "Королевский балет и Опера выступили в защиту своего решения разрешить российской певице снова выступать в Ковент-Гарден", — добавили в материале. Восьмого сентября Daily Mail сообщил, что украинский посол в Британии Валерий Залужный назвал разрешение на выступление Анны Нетребко в Лондоне предательским шагом. Концерт в Королевском оперном театре он охарактеризовал как "испытание" для ключевого союзника Киева — Великобритании.
украина
лондон
киев
украина, лондон, киев, валерий залужный, the telegraph
УКРАИНА, ЛОНДОН, Киев, Валерий Залужный, The Telegraph
07:17 28.09.2025
 
На Западе рассказали об истерике Елены Зеленской из-за выступления Нетребко

Telegraph: Елену Зеленскую возмутило выступление Нетребко в Ковент-Гардене

МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Британское издание The Telegraph сообщает о возмущении Елены Зеленской в связи с решением Королевского оперного театра разрешить выступление российской оперной певице Анне Нетребко.
"Первая леди Украины заявила, что на нее "произвело негативное впечатление" решение Королевской оперы поддержать Нетребко, что фактически положило конец неофициальному культурному бойкоту российских артистов во время трехлетнего конфликта", — указано в статье.
Издание отмечает, что Нетребко, считающаяся одной из величайших сопрано, исполняет главную партию в "Тоске" и позже вернется в Ковент-Гарден для выступления в опере "Турандот".
"Королевский балет и Опера выступили в защиту своего решения разрешить российской певице снова выступать в Ковент-Гарден", — добавили в материале.
Восьмого сентября Daily Mail сообщил, что украинский посол в Британии Валерий Залужный назвал разрешение на выступление Анны Нетребко в Лондоне предательским шагом.
Концерт в Королевском оперном театре он охарактеризовал как "испытание" для ключевого союзника КиеваВеликобритании.
УКРАИНА ЛОНДОН Киев Валерий Залужный The Telegraph
 
 
