На Западе рассказали об истерике Елены Зеленской из-за выступления Нетребко

МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Британское издание The Telegraph сообщает о возмущении Елены Зеленской в связи с решением Королевского оперного театра разрешить выступление российской оперной певице Анне Нетребко. "Первая леди Украины заявила, что на нее "произвело негативное впечатление" решение Королевской оперы поддержать Нетребко, что фактически положило конец неофициальному культурному бойкоту российских артистов во время трехлетнего конфликта", — указано в статье.Издание отмечает, что Нетребко, считающаяся одной из величайших сопрано, исполняет главную партию в "Тоске" и позже вернется в Ковент-Гарден для выступления в опере "Турандот". "Королевский балет и Опера выступили в защиту своего решения разрешить российской певице снова выступать в Ковент-Гарден", — добавили в материале. Восьмого сентября Daily Mail сообщил, что украинский посол в Британии Валерий Залужный назвал разрешение на выступление Анны Нетребко в Лондоне предательским шагом. Концерт в Королевском оперном театре он охарактеризовал как "испытание" для ключевого союзника Киева — Великобритании.

