Эксперт дал совет, как начать откладывать деньги с нуля

2025-09-28T02:02+0300

МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Как побороть тягу к сиюминутному потреблению и начать откладывать средства, рассказал агентству "Прайм" президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.По его словам, сначала надо определить цель: отложить на пару-тройку месяцев или же сформировать для себя финансовый резерв на отдаленное будущее. В первом случае поможет банковский депозит, во втором – более долгосрочные инструменты, такие как программа долгосрочных сбережений (ПДС), индивидуальный инвестиционный счет (ИИС-3) и т.п."В процессе формирования накоплений помогают и современные технологии. Цифровые сервисы банков и НПФ позволяют настроить автоплатежи и переложить на систему заботу о регулярных взносах. Даже незначительные, но регулярные начисления способны привести к весомым результатам", - отмечает он.Эффективная стратегия накопления предполагает осмысленное распределение средств и отказ от избыточных трат. Но тут важна цель накопления. Например, человеку, который задался целью обеспечить качественное образование своим детям, будет проще в моменте отказаться от нерациональных покупок, чем тому, кто копит "про запас"."Чтобы накопить на крупную покупку или обеспечить себе доход в старости, лучше всего подойдет ПДС, которая гарантирует сохранность средств и обеспечивает оптимальную доходность за счет участия государства и налоговых преференций", - советует Беляков.Похожим образом работают и корпоративные пенсионные программы, которые предлагают ответственные работодатели в сотрудничестве с НПФ. "В этом году может появиться комбинированный продукт – корпоративная ПДС. Уверен, что она будет эффективна как инструмент удержания и мотивации персонала: компании получат налоговые стимулы, а сотрудники – двойную выгоду от дополнительного софинансирования", - заключил эксперт.

