Власти Молдавии готовятся аннулировать выборы, считает Додон

Додон: власти Молдавии готовятся аннулировать выборы по румынскому сценарию
Игорь Додон. Архивное фото
© Sputnik
КИШИНЕВ, 28 сен – ПРАЙМ. Экс-президент Молдавии, один из лидеров патриотического блока Игорь Додон заявил журналистам, что власти готовятся аннулировать выборы по румынскому сценарию.
В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов.
"Сегодня у нас есть шанс поставить точку в этом вопросе. Исходя из того, что нынешние власти рассматривают возможность аннулирования выборов по румынскому сценарию (в декабре прошлого года в Румынии выборы президента были аннулированы после первого тура - ред.), я призываю завтра в 12.00 (совпадает с мск) всех выйти перед парламентом для защиты нашей победы", - заявил Додон.
Он подчеркнул, что оппозиция не позволит аннулировать голоса граждан.
Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.