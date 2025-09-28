Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт призвал не паниковать из-за "призрака" дефицита бензина - 28.09.2025
Эксперт призвал не паниковать из-за "призрака" дефицита бензина
В России достаточно производства и запасов бензина, даже с учетом плановых и внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, поэтому автовладельцам не... | 28.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-28T04:17+0300
2025-09-28T05:04+0300
энергетика
рф
сергей колобанов
александр новак
нпз
цср
транснефть
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. В России достаточно производства и запасов бензина, даже с учетом плановых и внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, поэтому автовладельцам не стоит паниковать из-за "призрака" дефицита топлива и закупаться им впрок, чтобы самим не разгонять рост цен, заявил РИА Новости заместитель директора Центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов. Биржевые и розничные цены на бензин в России заметными темпами растут этим летом и осенью. Власти и бизнес прилагают усилия, чтобы контролировать рост цен и обеспечение топливом. Тем не менее главы некоторых российских регионов осенью начали жаловаться на локальные дефициты топлива на местных АЗС. Вице-премьер РФ Александр Новак в разговоре с журналистами в сентябре признал, что небольшой дефицит нефтепродуктов есть, но он покрывается за счет накопленных остатков. "Нефтеперерабатывающих мощностей у страны более чем достаточно, чтобы обеспечить все внутренние потребности в автомобильном топливе даже с учетом текущих и внеплановых ремонтов. Запасы бензина и дизтоплива в резервуарах НПЗ, на нефтебазах предприятий нефтепродуктообеспечения, в системе "Транснефти", а также в ж/д цистернах (объемы со статусом "в пути") позволяют "продержаться" экономике страны без снижения потребления даже при полном прекращении производства несколько десятков дней", - прокомментировал эксперт ситуацию на топливном рынке. Этого срока более чем достаточно, чтобы завершить плановые и значительную часть внеплановых ремонтов на НПЗ. "Проблема стабильного нефтепродуктообеспечения при авариях и внеплановых ремонтах всегда состоит только в оперативном налаживании новых логистических решений, в том числе с учетом немонополизированного рынка, а не в общем дефиците топлива", - пояснил Колобанов. "Для паники нет никакого основания, а конечным потребителям можно посоветовать только более вдумчиво относиться к раздуваемой истерии и своими действиями по покупке топлива "про запас" и "на всякий случай" не провоцировать еще большие дисбалансы. Можно сказать, что такими действиями вы сами себя грабите, позволяя задирать цены на искусственно созданном дефиците", - советует собеседник агентства. Ситуация, связанная с ростом цен на бензин или дизель и сопровождающий ее "призрак" дефицита топлива, возникает в России регулярно, каждые 2-3 года, говорит эксперт. "Причем сценарий почти всегда одинаковый: незначительные дисбалансы раздуваются спекулятивными манипуляциями до заметных размеров", - пояснил он. Это, в свою очередь, создает ажиотаж на топливном рынке, поясняет собеседник агентства: потребители начинают приобретать избыточные объемы топлива на заправках, что в свою очередь создает локальные дефициты (как в территориальном плане, так и в разных звеньях цепочек поставок) и разгоняет цены. А топливные компании, особенно мелкие и частные, все-таки бизнес-структуры, а не "богоугодные заведения", и они стараются по максимуму заработать в любой ситуации, заключил Колобанов.
04:17 28.09.2025 (обновлено: 05:04 28.09.2025)
 
Эксперт призвал не паниковать из-за "призрака" дефицита бензина

Эксперт Колобанов: в России достаточно запасов бензина даже с учетом ремонтов НПЗ

МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. В России достаточно производства и запасов бензина, даже с учетом плановых и внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, поэтому автовладельцам не стоит паниковать из-за "призрака" дефицита топлива и закупаться им впрок, чтобы самим не разгонять рост цен, заявил РИА Новости заместитель директора Центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов.
Биржевые и розничные цены на бензин в России заметными темпами растут этим летом и осенью. Власти и бизнес прилагают усилия, чтобы контролировать рост цен и обеспечение топливом. Тем не менее главы некоторых российских регионов осенью начали жаловаться на локальные дефициты топлива на местных АЗС. Вице-премьер РФ Александр Новак в разговоре с журналистами в сентябре признал, что небольшой дефицит нефтепродуктов есть, но он покрывается за счет накопленных остатков.
"Нефтеперерабатывающих мощностей у страны более чем достаточно, чтобы обеспечить все внутренние потребности в автомобильном топливе даже с учетом текущих и внеплановых ремонтов. Запасы бензина и дизтоплива в резервуарах НПЗ, на нефтебазах предприятий нефтепродуктообеспечения, в системе "Транснефти", а также в ж/д цистернах (объемы со статусом "в пути") позволяют "продержаться" экономике страны без снижения потребления даже при полном прекращении производства несколько десятков дней", - прокомментировал эксперт ситуацию на топливном рынке.
Этого срока более чем достаточно, чтобы завершить плановые и значительную часть внеплановых ремонтов на НПЗ. "Проблема стабильного нефтепродуктообеспечения при авариях и внеплановых ремонтах всегда состоит только в оперативном налаживании новых логистических решений, в том числе с учетом немонополизированного рынка, а не в общем дефиците топлива", - пояснил Колобанов.
"Для паники нет никакого основания, а конечным потребителям можно посоветовать только более вдумчиво относиться к раздуваемой истерии и своими действиями по покупке топлива "про запас" и "на всякий случай" не провоцировать еще большие дисбалансы. Можно сказать, что такими действиями вы сами себя грабите, позволяя задирать цены на искусственно созданном дефиците", - советует собеседник агентства.
Ситуация, связанная с ростом цен на бензин или дизель и сопровождающий ее "призрак" дефицита топлива, возникает в России регулярно, каждые 2-3 года, говорит эксперт.
"Причем сценарий почти всегда одинаковый: незначительные дисбалансы раздуваются спекулятивными манипуляциями до заметных размеров", - пояснил он.
Это, в свою очередь, создает ажиотаж на топливном рынке, поясняет собеседник агентства: потребители начинают приобретать избыточные объемы топлива на заправках, что в свою очередь создает локальные дефициты (как в территориальном плане, так и в разных звеньях цепочек поставок) и разгоняет цены. А топливные компании, особенно мелкие и частные, все-таки бизнес-структуры, а не "богоугодные заведения", и они стараются по максимуму заработать в любой ситуации, заключил Колобанов.
 
