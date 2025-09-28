https://1prime.ru/20250928/elektrostantsiya-862916836.html

В Чаде завершили строительство солнечной электростанции

мировая экономика

чад

оаэ

ДУБАЙ, 28 сен - ПРАЙМ. Компания Global South Utilities из ОАЭ завершила строительство солнечной электростанции мощностью 50 мегаватт в Чаде, передает эмиратское информационное агентство WAM. "Noor Chad является первым проектом солнечной энергетики такого масштаба в Чаде. Реализованный в рекордные сроки, он знаменует собой важную веху в развитии энергетического сектора страны и отправную точку для будущих проектов в области возобновляемых источников энергии", - пишет WAM. По данным агентства, солнечная электростанция, расположенная поблизости от Нджамены, будет снабжать электричеством 274 тысячи домов. В августе Global South Utilities начала строительство солнечной электростанции мощностью 50 мегаватт в Центральноафриканской Республике (ЦАР)

