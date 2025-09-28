https://1prime.ru/20250928/es-862914171.html

СМИ раскрыли, к чему приведут выпады Европы в адрес России

МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Арест замороженных российских активов может значительно подорвать доверие многих стран к финансовой системе Европы, сообщает обозреватель британского издания UnHerd Томас Фази."По следствия предложения (канцлера Германии Фридриха — Прим. ред.) Мерца были бы далеко идущими. Помимо продления войны, в которой Европе невозможно победить, оно еще больше подорвет доверие к европейской валюте и финансовым институтам. <…> Центральные банки по всему миру уже начали отказываться от западных валют после заморозки в 2022 году. Предполагаемый арест только ускорит эту тенденцию", — говорится в материале. Фази указывает, что евро, который уже занимает позицию "второстепенной резервной валюты после доллара", может еще больше утратить свою значимость, что станет "очередным эффектным актом самосаботажа".В четверг канцлер Германии Фридрих Мерц предложил выделить Украине беспроцентный кредит в размере около 140 миллиардов евро, использовав для этого замороженные российские резервы. Это предложение подверглось жесткой критике со стороны премьер-министра Бельгии Барта де Вевера на полях Генеральной Ассамблеи ООН. По его мнению, такого никогда не произойдет, так как изъятие средств центрального банка третьей страны создаст опасный прецедент как для Брюсселя, так и для всего ЕС.Москва неоднократно называла заморозку активов воровством, подчеркивая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные резервы. В ответ на это Россия ввела свои ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Их вывод возможен только по решению специальной правительственной комиссии.

2025

