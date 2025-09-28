https://1prime.ru/20250928/fermery-862912946.html

Британские фермеры устроили акцию против аграрной политики

28.09.2025

Британские фермеры устроили акцию против аграрной политики

ЛИВЕРПУЛЬ, 28 сен - ПРАЙМ. Британские фермеры приехали на тракторах в центр Ливерпуля и устроили акцию рядом с проходящей в городе ежегодной конференцией правящей партии лейбористов в знак протеста против аграрной политики властей, передает корреспондент РИА Новости. Основной организатор протеста – группа Farmers to Action (фермерское действие), которая уже несколько месяцев проводит в разных городах страны акции под названием "прицеп правды" (Trailer of Truth). Фермеры выступают против нового налога на наследство сельскохозяйственных земель, повышения страховых взносов, снижения уровня жизни в сельской местности, разрушения семейных ферм из-за роста издержек и подрыва продовольственной и энергетической безопасности в целом. Демонстрация в воскресенье стала кульминацией "тура" по стране нескольких протестных "прицепов". Фермеры собрались рано утром в воскресенье на улице Кингз-Док-Стрит рядом с портом Ливерпуля и напротив Арены и конференц-центра Ливерпуля (ACC Liverpool), где ранее началась ежегодная конференция лейбористов. Участники акции привезли несколько тракторов с прицепами, на которых прикреплены плакаты с лозунгами "долой налог на наследство, долой лейбористов", "нет фермеров - нет еды" и "лейбористы ведут войну против трудящихся". Фермеры присоединились к уже проходящей демонстрации против введения обязательного цифрового удостоверения личности. Глава Farmers to Action Джастин Роджерс заявил РИА Новости, что протест в Ливерпуле нацелен на привлечение внимания к налогу на наследство сельскохозяйственных земель, который нанесет удар по семейным фермам. По его словам, нынешнее правительство лейбористов не отличается от предыдущего правительства консерваторов в области аграрной политики. "Политика не меняется, когда приходит следующее правительство. Они просто продолжают придерживаться прежней политики. И это большая проблема. Нам нужны масштабные перемены, а не просто небольшие изменения", - сказал он. Ранее в сентябре заместитель главы фермерской организации Farmers to Action Алан Хьюз, комментируя рост пошлин на российские удобрения, заявил РИА Новости, что любой рост издержек британских фермеров пагубно скажется на сельскохозяйственном производстве в стране. Группа Farmers to Action регулярно проводит протесты против политики правительства в сфере сельского хозяйства, в частности, против нового налога в размере 20% на полученные в наследство сельскохозяйственные земли. В январе группа заблокировала тракторами один из ключевых складов крупного ритейлера Morrison's, после чего компания добилась запрета на протесты возле ее объектов через Верховный суд. В декабре 2024 года сотни фермеров на тракторах провели протест в центре Лондона, выступая против введения налога. В ноябре 2024 года 10 тысяч фермеров вышли на демонстрацию в центре Лондона. К акции присоединились ведущий телешоу про автомобили Top Gear журналист Джереми Кларксон, а также лидеры оппозиционных партий. Поддержку аграриям выразили многие британские политики, в том числе экс-премьеры Борис Джонсон и Лиз Трасс.

лондон

лондон, борис джонсон, лиз трасс, верховный суд