Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Танцующие" фонтаны в Дубае откроются после реновации 1 октября - 28.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250928/fontany-862917054.html
"Танцующие" фонтаны в Дубае откроются после реновации 1 октября
"Танцующие" фонтаны в Дубае откроются после реновации 1 октября - 28.09.2025, ПРАЙМ
"Танцующие" фонтаны в Дубае откроются после реновации 1 октября
Знаменитые "танцующие" фонтаны около торгового центра Dubai Mall в центре Дубая откроются 1 октября после пятимесячной реновации, говорится в сообщении... | 28.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-28T21:09+0300
2025-09-28T21:09+0300
бизнес
дубай
оаэ
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/37/842773767_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_0749cbb6c112458e355ce326aef426b9.jpg
ДУБАЙ, 28 сен - ПРАЙМ. Знаменитые "танцующие" фонтаны около торгового центра Dubai Mall в центре Дубая откроются 1 октября после пятимесячной реновации, говорится в сообщении компании-застройщика Emaar. "После пятимесячного перерыва Дубайский фонтан возвращается на свое законное место в качестве души Downtown Dubai. Первого октября крупнейшая в мире хореографическая система фонтанов вновь встретит посетителей, готовая покорить публику непреходящим зрелищем воды, света и музыки", - сообщается в пресс-релизе. Последний раз перед реновацией фонтаны работали 19 апреля. Первая стадия работ по реновации включала нанесение дополнительных слоев покрытия на дно фонтана для улучшения изоляции и визуального эффекта. Следующий этап работ, включающий улучшение "хореографии" фонтана, а также музыкальной и световой части представления, планируется завершить в середине 2026 года. Фонтаны в районе Dubai Mall являются одной из главных достопримечательностей Дубая и крупнейшим "танцующим" фонтаном в мире. Площадь искусственного озера с фонтанами сопоставима с площадью 18 футбольных полей, его глубина составляет 1,3 метра.
https://1prime.ru/20250925/dubay-862787618.html
дубай
оаэ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/37/842773767_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_ca961388c54ef4e76b4efedae064c8fa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, дубай, оаэ, в мире
Бизнес, Дубай, ОАЭ, В мире
21:09 28.09.2025
 
"Танцующие" фонтаны в Дубае откроются после реновации 1 октября

«Танцующие» фонтаны в центре Дубая откроются после пятимесячной реновации

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГорода мира. Дубай
Города мира. Дубай - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
Города мира. Дубай. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДУБАЙ, 28 сен - ПРАЙМ. Знаменитые "танцующие" фонтаны около торгового центра Dubai Mall в центре Дубая откроются 1 октября после пятимесячной реновации, говорится в сообщении компании-застройщика Emaar.
"После пятимесячного перерыва Дубайский фонтан возвращается на свое законное место в качестве души Downtown Dubai. Первого октября крупнейшая в мире хореографическая система фонтанов вновь встретит посетителей, готовая покорить публику непреходящим зрелищем воды, света и музыки", - сообщается в пресс-релизе.
Последний раз перед реновацией фонтаны работали 19 апреля.
Первая стадия работ по реновации включала нанесение дополнительных слоев покрытия на дно фонтана для улучшения изоляции и визуального эффекта. Следующий этап работ, включающий улучшение "хореографии" фонтана, а также музыкальной и световой части представления, планируется завершить в середине 2026 года.
Фонтаны в районе Dubai Mall являются одной из главных достопримечательностей Дубая и крупнейшим "танцующим" фонтаном в мире. Площадь искусственного озера с фонтанами сопоставима с площадью 18 футбольных полей, его глубина составляет 1,3 метра.
Города мира. Дубай - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
В Дубае начались испытания 60 беспилотных такси
25 сентября, 23:36
 
БизнесДубайОАЭВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала