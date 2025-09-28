https://1prime.ru/20250928/fontany-862917054.html

"Танцующие" фонтаны в Дубае откроются после реновации 1 октября

ДУБАЙ, 28 сен - ПРАЙМ. Знаменитые "танцующие" фонтаны около торгового центра Dubai Mall в центре Дубая откроются 1 октября после пятимесячной реновации, говорится в сообщении компании-застройщика Emaar. "После пятимесячного перерыва Дубайский фонтан возвращается на свое законное место в качестве души Downtown Dubai. Первого октября крупнейшая в мире хореографическая система фонтанов вновь встретит посетителей, готовая покорить публику непреходящим зрелищем воды, света и музыки", - сообщается в пресс-релизе. Последний раз перед реновацией фонтаны работали 19 апреля. Первая стадия работ по реновации включала нанесение дополнительных слоев покрытия на дно фонтана для улучшения изоляции и визуального эффекта. Следующий этап работ, включающий улучшение "хореографии" фонтана, а также музыкальной и световой части представления, планируется завершить в середине 2026 года. Фонтаны в районе Dubai Mall являются одной из главных достопримечательностей Дубая и крупнейшим "танцующим" фонтаном в мире. Площадь искусственного озера с фонтанами сопоставима с площадью 18 футбольных полей, его глубина составляет 1,3 метра.

