Саркози рассказал подробности о своем приговоре - 28.09.2025
Саркози рассказал подробности о своем приговоре
Саркози рассказал подробности о своем приговоре - 28.09.2025, ПРАЙМ
Саркози рассказал подробности о своем приговоре
Бывший президент Франции Николя Саркози признался, что приговор суда, предусматривающий тюремное заключение, стал для него полной неожиданностью.
2025-09-28T07:08+0300
2025-09-28T07:08+0300
ливия
франция
николя саркози
https://cdnn.1prime.ru/img/83281/86/832818619_0:181:2995:1866_1920x0_80_0_0_a83a03c63d3628243e96c17d1e139c32.jpg
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Бывший президент Франции Николя Саркози признался, что приговор суда, предусматривающий тюремное заключение, стал для него полной неожиданностью. Об этом он рассказал в интервью газете Le Journal du Dimanche. "Признаюсь, я ожидал чего угодно, но не этого. Все зашло даже дальше, чем я мог себе представить. Были нарушены все границы закона. Это просто невероятно", — заметил он. Саркози подчеркнул, что прокуратура не требовала такого приговора, и неожиданность решения не дала его адвокатам возможности подготовить апелляцию. "Временное исполнение приговора — исключительная мера, которая может быть применена только "особым и обоснованным" решением, когда того требуют конкретные обстоятельства дела. Оснований для ее применения ко мне не было. Судьи сослались на "риск нарушения общественного порядка", — пояснил он. Саркози заверил, что готов принять тюремный срок, но никогда не будет признаваться в том, чего не совершал. В четверг парижский суд постановил приговорить его к пяти годам лишения свободы по делу о ливийском финансировании избирательной кампании 2007 года. Экс-президент собирается обжаловать это решение. Следствие началось в 2012 году после публикации документов изданием Mediapart. В них утверждалось, что власти Ливии передали 50 миллионов евро на поддержку президентской кампании Саркози в 2007 году. Франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин в 2016 году заявил, что в конце 2006 — начале 2007 годов он доставлял чемоданы с наличными на сумму 5 миллионов евро из Ливии в Министерство внутренних дел Франции под руководством Саркози. Деньги, по его словам, дважды передавались главе администрации Саркози Клоду Геану и один раз лично ему. В 2018 году Саркози предъявили обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты государственных средств Ливии. Однако в ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.
https://1prime.ru/20250926/sarkozi-862790539.html
https://1prime.ru/20181103/829402445.html
https://1prime.ru/20240321/frantsiya-846552795.html
ливия
франция
ливия, франция, николя саркози
ЛИВИЯ, ФРАНЦИЯ, Николя Саркози
07:08 28.09.2025
 
Саркози рассказал подробности о своем приговоре

Саркози заявил, что не ожидал приговора к реальному тюремному сроку

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк" Николя Саркози
 Николя Саркози - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
" Николя Саркози. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Бывший президент Франции Николя Саркози признался, что приговор суда, предусматривающий тюремное заключение, стал для него полной неожиданностью. Об этом он рассказал в интервью газете Le Journal du Dimanche.
"Признаюсь, я ожидал чего угодно, но не этого. Все зашло даже дальше, чем я мог себе представить. Были нарушены все границы закона. Это просто невероятно", — заметил он.
Марин Ле Пен - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Ле Пен сравнила приговор Саркози с собственным
26 сентября, 00:58
Саркози подчеркнул, что прокуратура не требовала такого приговора, и неожиданность решения не дала его адвокатам возможности подготовить апелляцию.
"Временное исполнение приговора — исключительная мера, которая может быть применена только "особым и обоснованным" решением, когда того требуют конкретные обстоятельства дела. Оснований для ее применения ко мне не было. Судьи сослались на "риск нарушения общественного порядка", — пояснил он.
Саркози заверил, что готов принять тюремный срок, но никогда не будет признаваться в том, чего не совершал. В четверг парижский суд постановил приговорить его к пяти годам лишения свободы по делу о ливийском финансировании избирательной кампании 2007 года. Экс-президент собирается обжаловать это решение.
*Экс-президент Франции Николя Саркози - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2018
Саркози рассказал о непредвиденном эффекте антироссийских санкций
3 ноября 2018, 10:38
Следствие началось в 2012 году после публикации документов изданием Mediapart. В них утверждалось, что власти Ливии передали 50 миллионов евро на поддержку президентской кампании Саркози в 2007 году.
Франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин в 2016 году заявил, что в конце 2006 — начале 2007 годов он доставлял чемоданы с наличными на сумму 5 миллионов евро из Ливии в Министерство внутренних дел Франции под руководством Саркози. Деньги, по его словам, дважды передавались главе администрации Саркози Клоду Геану и один раз лично ему. В 2018 году Саркози предъявили обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты государственных средств Ливии. Однако в ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.
Встреча президента РФ В. Путина с канцлером Германии А. Меркель - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
Во Франции рассказали о предсказании Меркель и Саркози по Украине
21 марта 2024, 16:05
 
ЛИВИЯФРАНЦИЯНиколя Саркози
 
 
