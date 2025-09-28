https://1prime.ru/20250928/frantsiya-862898741.html

Саркози рассказал подробности о своем приговоре

МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Бывший президент Франции Николя Саркози признался, что приговор суда, предусматривающий тюремное заключение, стал для него полной неожиданностью. Об этом он рассказал в интервью газете Le Journal du Dimanche. "Признаюсь, я ожидал чего угодно, но не этого. Все зашло даже дальше, чем я мог себе представить. Были нарушены все границы закона. Это просто невероятно", — заметил он. Саркози подчеркнул, что прокуратура не требовала такого приговора, и неожиданность решения не дала его адвокатам возможности подготовить апелляцию. "Временное исполнение приговора — исключительная мера, которая может быть применена только "особым и обоснованным" решением, когда того требуют конкретные обстоятельства дела. Оснований для ее применения ко мне не было. Судьи сослались на "риск нарушения общественного порядка", — пояснил он. Саркози заверил, что готов принять тюремный срок, но никогда не будет признаваться в том, чего не совершал. В четверг парижский суд постановил приговорить его к пяти годам лишения свободы по делу о ливийском финансировании избирательной кампании 2007 года. Экс-президент собирается обжаловать это решение. Следствие началось в 2012 году после публикации документов изданием Mediapart. В них утверждалось, что власти Ливии передали 50 миллионов евро на поддержку президентской кампании Саркози в 2007 году. Франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин в 2016 году заявил, что в конце 2006 — начале 2007 годов он доставлял чемоданы с наличными на сумму 5 миллионов евро из Ливии в Министерство внутренних дел Франции под руководством Саркози. Деньги, по его словам, дважды передавались главе администрации Саркози Клоду Геану и один раз лично ему. В 2018 году Саркози предъявили обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты государственных средств Ливии. Однако в ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.

