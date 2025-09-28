Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-глава Гагаузии Влах обвинила власти Молдавии в борьбе с оппозицией - 28.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250928/gagauziya-862907256.html
Экс-глава Гагаузии Влах обвинила власти Молдавии в борьбе с оппозицией
Экс-глава Гагаузии Влах обвинила власти Молдавии в борьбе с оппозицией - 28.09.2025, ПРАЙМ
Экс-глава Гагаузии Влах обвинила власти Молдавии в борьбе с оппозицией
Экс-глава Гагаузии, лидер партии "Сердце Молдовы", входящей в оппозиционный патриотический блок, Ирина Влах заявила РИА Новости, что на протяжении всей... | 28.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-28T11:54+0300
2025-09-28T11:54+0300
политика
молдавия
кишинев
рф
евгения гуцул
игорь додон
цик
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1c/862905930_0:125:3197:1923_1920x0_80_0_0_4783b5e9a72868b8c7c68497d196ac62.jpg
КИШИНЕВ, 28 сен - ПРАЙМ. Экс-глава Гагаузии, лидер партии "Сердце Молдовы", входящей в оппозиционный патриотический блок, Ирина Влах заявила РИА Новости, что на протяжении всей избирательной кампании органы власти боролись с оппозицией. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. "Всю избирательную кампанию все органы власти боролись с оппозицией, все органы власти были инструментами, которые работали на действующую партию. В этой связи мы очень серьезно осуждаем, каким образом была организована избирательная кампания", - заявила Влах. "Власть очень серьезно использовала административный ресурс в борьбе со своими гражданами, практически всю избирательную кампанию людей наказывали, людей штрафовали", - добавила она. Апелляционная палата Кишинева в четверг удовлетворила запрос министерства юстиции Молдавии об ограничении на 12 месяцев деятельности одной из партий Патриотического блока - "Сердце Молдовы". ЦИК Молдавии в пятницу постановил, что партия не сможет принять участие в парламентских выборах 28 сентября в составе Патриотического блока. В партии "Сердце Молдовы" заявили, что решение ЦИК об исключении её из парламентской кампании за два дня до выборов является незаконным и политически мотивированным. При этом из-за исключения "Сердца Молдовы" блок обязали в течение суток скорректировать списки кандидатов, чтобы соблюсти гендерную пропорциональность. Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
https://1prime.ru/20250928/moldaviya-862902702.html
молдавия
кишинев
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1c/862905930_234:0:2963:2047_1920x0_80_0_0_d621a3e9b5aad169f94bf9c7e6542f82.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
молдавия, кишинев, рф, евгения гуцул, игорь додон, цик
Политика, МОЛДАВИЯ, Кишинев, РФ, Евгения Гуцул, Игорь Додон, ЦИК
11:54 28.09.2025
 
Экс-глава Гагаузии Влах обвинила власти Молдавии в борьбе с оппозицией

Влах обвинила власти Молдавии в борьбе с оппозицией перед выборами

© РИА Новости . Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкУрны для бюллетеней на избирательном участке в Кишиневе
Урны для бюллетеней на избирательном участке в Кишиневе - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
Урны для бюллетеней на избирательном участке в Кишиневе
© РИА Новости . Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 28 сен - ПРАЙМ. Экс-глава Гагаузии, лидер партии "Сердце Молдовы", входящей в оппозиционный патриотический блок, Ирина Влах заявила РИА Новости, что на протяжении всей избирательной кампании органы власти боролись с оппозицией.
В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов.
"Всю избирательную кампанию все органы власти боролись с оппозицией, все органы власти были инструментами, которые работали на действующую партию. В этой связи мы очень серьезно осуждаем, каким образом была организована избирательная кампания", - заявила Влах.
"Власть очень серьезно использовала административный ресурс в борьбе со своими гражданами, практически всю избирательную кампанию людей наказывали, людей штрафовали", - добавила она.
Апелляционная палата Кишинева в четверг удовлетворила запрос министерства юстиции Молдавии об ограничении на 12 месяцев деятельности одной из партий Патриотического блока - "Сердце Молдовы". ЦИК Молдавии в пятницу постановил, что партия не сможет принять участие в парламентских выборах 28 сентября в составе Патриотического блока. В партии "Сердце Молдовы" заявили, что решение ЦИК об исключении её из парламентской кампании за два дня до выборов является незаконным и политически мотивированным. При этом из-за исключения "Сердца Молдовы" блок обязали в течение суток скорректировать списки кандидатов, чтобы соблюсти гендерную пропорциональность.
Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
Голосование на избирательном участке в Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
Тарлев выступил против запрета на въезд в Молдавию иностранных журналистов
10:14
 
ПолитикаМОЛДАВИЯКишиневРФЕвгения ГуцулИгорь ДодонЦИК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала