Экс-глава Гагаузии Влах обвинила власти Молдавии в борьбе с оппозицией

КИШИНЕВ, 28 сен - ПРАЙМ. Экс-глава Гагаузии, лидер партии "Сердце Молдовы", входящей в оппозиционный патриотический блок, Ирина Влах заявила РИА Новости, что на протяжении всей избирательной кампании органы власти боролись с оппозицией. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. "Всю избирательную кампанию все органы власти боролись с оппозицией, все органы власти были инструментами, которые работали на действующую партию. В этой связи мы очень серьезно осуждаем, каким образом была организована избирательная кампания", - заявила Влах. "Власть очень серьезно использовала административный ресурс в борьбе со своими гражданами, практически всю избирательную кампанию людей наказывали, людей штрафовали", - добавила она. Апелляционная палата Кишинева в четверг удовлетворила запрос министерства юстиции Молдавии об ограничении на 12 месяцев деятельности одной из партий Патриотического блока - "Сердце Молдовы". ЦИК Молдавии в пятницу постановил, что партия не сможет принять участие в парламентских выборах 28 сентября в составе Патриотического блока. В партии "Сердце Молдовы" заявили, что решение ЦИК об исключении её из парламентской кампании за два дня до выборов является незаконным и политически мотивированным. При этом из-за исключения "Сердца Молдовы" блок обязали в течение суток скорректировать списки кандидатов, чтобы соблюсти гендерную пропорциональность. Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

