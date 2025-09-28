https://1prime.ru/20250928/germaniya-862898342.html

В Германии заявили, что немцы сгорели от стыда из-за провалов Бербок в ООН

МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Немецкий журнал Der Spiegel сообщает о том, что последние выступления Анналены Бербок в ООН и её действия на посту председателя Генассамблеи вызывают неоднозначную реакцию в Германии, включая насмешки и чувство стыда. "В Германии деятельность Бербок на новом посту вызывает насмешки и стыд, как и те видео, на которых Бербок выходит из желтого такси на высоких каблуках или заказывает бублики с кремом", — говорится в статье. Издание напоминает, что президент США Дональд Трамп, выступая недавно в ООН, осудил концепцию "зеленой экономики", активно поддерживаемую Бербок. Во время критики её инициатив, Бербок вынуждена была сохранять натянутую улыбку. Ранее, на Генеральной Ассамблее ООН, Трамп заявил, что миграционные и энергетические проблемы являются "двуглавым монстром", разрушающим Европу, и это необходимо остановить. Он также отметил, что Европа "идет к катастрофе" из-за неконтролируемой иммиграции и назвал утверждения об изменении климата величайшей ложью в истории. 9 сентября в Нью-Йорке начала свою работу юбилейная, 80-я сессия Генассамблеи ООН. Бербок была избрана ее председателем с поддержкой 167 стран. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что бывшая глава немецкого МИД запомнилась "агрессивной русофобией" и "странными высказываниями". Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала позорным избрание Бербок, которая гордится своим дедом, поддерживавшим Третий рейх.

