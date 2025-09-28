Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии заявили, что немцы сгорели от стыда из-за провалов Бербок в ООН - 28.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250928/germaniya-862898342.html
В Германии заявили, что немцы сгорели от стыда из-за провалов Бербок в ООН
В Германии заявили, что немцы сгорели от стыда из-за провалов Бербок в ООН - 28.09.2025, ПРАЙМ
В Германии заявили, что немцы сгорели от стыда из-за провалов Бербок в ООН
Немецкий журнал Der Spiegel сообщает о том, что последние выступления Анналены Бербок в ООН и её действия на посту председателя Генассамблеи вызывают... | 28.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-28T06:41+0300
2025-09-28T06:41+0300
германия
европа
сша
анналена бербок
дональд трамп
мария захарова
оон
мид
der spiegel
https://cdnn.1prime.ru/img/84111/45/841114537_0:91:2317:1394_1920x0_80_0_0_3b3cde795c4987cfe423d61c55daebfb.jpg
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Немецкий журнал Der Spiegel сообщает о том, что последние выступления Анналены Бербок в ООН и её действия на посту председателя Генассамблеи вызывают неоднозначную реакцию в Германии, включая насмешки и чувство стыда. "В Германии деятельность Бербок на новом посту вызывает насмешки и стыд, как и те видео, на которых Бербок выходит из желтого такси на высоких каблуках или заказывает бублики с кремом", — говорится в статье. Издание напоминает, что президент США Дональд Трамп, выступая недавно в ООН, осудил концепцию "зеленой экономики", активно поддерживаемую Бербок. Во время критики её инициатив, Бербок вынуждена была сохранять натянутую улыбку. Ранее, на Генеральной Ассамблее ООН, Трамп заявил, что миграционные и энергетические проблемы являются "двуглавым монстром", разрушающим Европу, и это необходимо остановить. Он также отметил, что Европа "идет к катастрофе" из-за неконтролируемой иммиграции и назвал утверждения об изменении климата величайшей ложью в истории. 9 сентября в Нью-Йорке начала свою работу юбилейная, 80-я сессия Генассамблеи ООН. Бербок была избрана ее председателем с поддержкой 167 стран. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что бывшая глава немецкого МИД запомнилась "агрессивной русофобией" и "странными высказываниями". Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала позорным избрание Бербок, которая гордится своим дедом, поддерживавшим Третий рейх.
https://1prime.ru/20250910/berbok-862080028.html
https://1prime.ru/20250602/berbok-858139776.html
германия
европа
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84111/45/841114537_169:0:2149:1485_1920x0_80_0_0_5cabb45401c10a58a34667763c19a7bc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, европа, сша, анналена бербок, дональд трамп, мария захарова, оон, мид, der spiegel
ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, США, Анналена Бербок, Дональд Трамп, Мария Захарова, ООН, МИД, Der Spiegel
06:41 28.09.2025
 
В Германии заявили, что немцы сгорели от стыда из-за провалов Бербок в ООН

Spiegel: в Германии стыдятся итогами работы Анналены Бербок в Генассамблее ООН

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкАнналена Бербок
Анналена Бербок
Анналена Бербок. Архивное фото
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Немецкий журнал Der Spiegel сообщает о том, что последние выступления Анналены Бербок в ООН и её действия на посту председателя Генассамблеи вызывают неоднозначную реакцию в Германии, включая насмешки и чувство стыда.
Германии деятельность Бербок на новом посту вызывает насмешки и стыд, как и те видео, на которых Бербок выходит из желтого такси на высоких каблуках или заказывает бублики с кремом", — говорится в статье.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
"Плохой кастинг". Приход Бербок на новый пост встретили на Западе издевками
10 сентября, 17:23
Издание напоминает, что президент США Дональд Трамп, выступая недавно в ООН, осудил концепцию "зеленой экономики", активно поддерживаемую Бербок. Во время критики её инициатив, Бербок вынуждена была сохранять натянутую улыбку.
Ранее, на Генеральной Ассамблее ООН, Трамп заявил, что миграционные и энергетические проблемы являются "двуглавым монстром", разрушающим Европу, и это необходимо остановить. Он также отметил, что Европа "идет к катастрофе" из-за неконтролируемой иммиграции и назвал утверждения об изменении климата величайшей ложью в истории.
9 сентября в Нью-Йорке начала свою работу юбилейная, 80-я сессия Генассамблеи ООН. Бербок была избрана ее председателем с поддержкой 167 стран. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что бывшая глава немецкого МИД запомнилась "агрессивной русофобией" и "странными высказываниями". Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала позорным избрание Бербок, которая гордится своим дедом, поддерживавшим Третий рейх.
Встреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
Бербок избрали председателем 80-й сессии ГА ООН
2 июня, 18:53
 
ГЕРМАНИЯЕВРОПАСШААнналена БербокДональд ТрампМария ЗахароваООНМИДDer Spiegel
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала