https://1prime.ru/20250928/gosduma-862896930.html

В Госдуме предложили ввести особый порядок для вкладов участников СВО

В Госдуме предложили ввести особый порядок для вкладов участников СВО - 28.09.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили ввести особый порядок для вкладов участников СВО

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением ввести особый порядок для вкладов участников... | 28.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-28T01:41+0300

2025-09-28T01:41+0300

2025-09-28T01:41+0300

финансы

банки

россия

банк россия

банк россии

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862896930.jpg?1759012865

МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением ввести особый порядок для вкладов участников СВО, запретив снижать по ним ставки в одностороннем порядке, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас рассмотреть возможность установления особого порядка регулирования процентных ставок по банковским вкладам для участников специальной военной операции. Речь идёт о том, чтобы в отношении данной категории вкладчиков действовал принцип: процентная ставка по таким вкладам могла быть повышена кредитной организацией, но не могла быть снижена в одностороннем порядке, независимо от дальнейшей динамики ключевой ставки Банка России", - сказано в документе. По мнению вице-спикера Госдумы, подобная мера станет ещё одним весомым знаком уважения и поддержки со стороны государства для тех, кто рискует жизнью, выполняя свой долг, а также будет справедливым решением, обеспечивающим дополнительную уверенность военнослужащих и их семей в завтрашнем дне. "Реальный пример не просто ветерана, а Героя России: положил сбережения под ставку 16%, сейчас её понизили до 11,5%. Согласитесь, несправедливо. Я уверен: те, кто на передовой, должны быть уверены, что их сбережения под особой защитой государства", - считает Чернышов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, банк россия, банк россии, госдума