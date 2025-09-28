Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Супруги под Тверью отравились ядовитыми грибами
2025-09-28T18:34+0300
2025-09-28T18:34+0300
общество
россия
тверь
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 сен – ПРАЙМ. Супруги в Тверской области отравились насмерть ядовитыми грибами, которые сами собрали и приготовили, сообщил РИА Новости информированный источник. Ранее в воскресенье СУСК по Тверской области сообщило об отравлении мужчины и женщины неизвестным веществом. Мужчина скончался в машине скорой медицинской помощи по пути в больницу, а его супруга - в больнице. По факту смерти организовано проведение доследственной проверки. "Предварительно, оба отравились грибами, которые сами собрали в лесу и сами приготовили. О каком грибе идет речь, пока выясняют специалисты, но, предположительно, это бледная поганка", - сказал собеседник агентства. СУСК официально не сообщало о причине отправления.
тверь
общество , россия, тверь
Общество , РОССИЯ, ТВЕРЬ
18:34 28.09.2025
 
Супруги под Тверью отравились ядовитыми грибами

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 сен – ПРАЙМ. Супруги в Тверской области отравились насмерть ядовитыми грибами, которые сами собрали и приготовили, сообщил РИА Новости информированный источник.
Ранее в воскресенье СУСК по Тверской области сообщило об отравлении мужчины и женщины неизвестным веществом. Мужчина скончался в машине скорой медицинской помощи по пути в больницу, а его супруга - в больнице. По факту смерти организовано проведение доследственной проверки.
"Предварительно, оба отравились грибами, которые сами собрали в лесу и сами приготовили. О каком грибе идет речь, пока выясняют специалисты, но, предположительно, это бледная поганка", - сказал собеседник агентства.
СУСК официально не сообщало о причине отправления.
ОбществоРОССИЯТВЕРЬ
 
 
