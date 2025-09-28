https://1prime.ru/20250928/griby-862915308.html

Супруги под Тверью отравились ядовитыми грибами

Супруги под Тверью отравились ядовитыми грибами - 28.09.2025, ПРАЙМ

Супруги под Тверью отравились ядовитыми грибами

28.09.2025

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 сен – ПРАЙМ. Супруги в Тверской области отравились насмерть ядовитыми грибами, которые сами собрали и приготовили, сообщил РИА Новости информированный источник. Ранее в воскресенье СУСК по Тверской области сообщило об отравлении мужчины и женщины неизвестным веществом. Мужчина скончался в машине скорой медицинской помощи по пути в больницу, а его супруга - в больнице. По факту смерти организовано проведение доследственной проверки. "Предварительно, оба отравились грибами, которые сами собрали в лесу и сами приготовили. О каком грибе идет речь, пока выясняют специалисты, но, предположительно, это бледная поганка", - сказал собеседник агентства. СУСК официально не сообщало о причине отправления.

