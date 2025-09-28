https://1prime.ru/20250928/griby-862915308.html
Супруги под Тверью отравились ядовитыми грибами
Супруги под Тверью отравились ядовитыми грибами - 28.09.2025, ПРАЙМ
Супруги под Тверью отравились ядовитыми грибами
Супруги в Тверской области отравились насмерть ядовитыми грибами, которые сами собрали и приготовили, сообщил РИА Новости информированный источник. | 28.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-28T18:34+0300
2025-09-28T18:34+0300
2025-09-28T18:34+0300
общество
россия
тверь
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859667176_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_d0fbce6dc52f5fb8be4f1eb552945846.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 сен – ПРАЙМ. Супруги в Тверской области отравились насмерть ядовитыми грибами, которые сами собрали и приготовили, сообщил РИА Новости информированный источник. Ранее в воскресенье СУСК по Тверской области сообщило об отравлении мужчины и женщины неизвестным веществом. Мужчина скончался в машине скорой медицинской помощи по пути в больницу, а его супруга - в больнице. По факту смерти организовано проведение доследственной проверки. "Предварительно, оба отравились грибами, которые сами собрали в лесу и сами приготовили. О каком грибе идет речь, пока выясняют специалисты, но, предположительно, это бледная поганка", - сказал собеседник агентства. СУСК официально не сообщало о причине отправления.
https://1prime.ru/20250820/zabolevanie-860998654.html
тверь
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859667176_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_677146a085357fb2f1838bbb653c85e1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, тверь
Супруги под Тверью отравились ядовитыми грибами
Ядовитые грибы стали причиной отравления супругов в Тверской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 сен – ПРАЙМ. Супруги в Тверской области отравились насмерть ядовитыми грибами, которые сами собрали и приготовили, сообщил РИА Новости информированный источник.
Ранее в воскресенье СУСК по Тверской области сообщило об отравлении мужчины и женщины неизвестным веществом. Мужчина скончался в машине скорой медицинской помощи по пути в больницу, а его супруга - в больнице. По факту смерти организовано проведение доследственной проверки.
"Предварительно, оба отравились грибами, которые сами собрали в лесу и сами приготовили. О каком грибе идет речь, пока выясняют специалисты, но, предположительно, это бледная поганка", - сказал собеседник агентства.
СУСК официально не сообщало о причине отправления.
У мужчины обнаружили серьезное заболевание после съеденной сосиски