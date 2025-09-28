https://1prime.ru/20250928/gruzy-862916260.html

Перевозка грузов между Россией и Китаем выросла на 11%

МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Перевозка грузов между Россией и Китаем в преддверии праздничных выходных в Поднебесной выросла на 11% с начала сентября в годовом выражении, рассказал РИА Новости директор ПЭК: GLOBAL Геннадий Чичин. "В преддверии нерабочих дней в Китае мы наблюдали традиционное увеличение спроса на доставку в Россию: с начала сентября показатель вырос на 11% в годовом выражении. С 1 октября по 8 октября более 95% производителей, поставщиков и других грузовладельцев приостанавливают работу, а вслед за этим экспортные отгрузки, поэтому ожидаем недельный спад", — сказал Чичин. По данным Rocket Cargo, если российские импортеры планируют доставку грузов из Китая в первые дни октября, то им необходимо забронировать места в транспорте до этих дат. Иначе, вероятнее всего, получить груз в нужное время не выйдет. В случае оговоренных ранее сроков доставки можно ожидать товары в первых числах следующего месяца. Некоторые китайские компании все-таки выводят на работу в выходные дни некоторых сотрудников, которых могут отправить в Россию выкупленную ранее продукцию. "Если же импортер обратится к китайским поставщикам именно в срок с 1 по 8 октября, тогда его запрос вряд ли обработают. Скорее всего, им займутся уже после праздничных дней", – утверждает финансовый директор Rocket Cargo Марина Терентьева. При этом по ее словам в финансовой логистике особых проблем во время выходных не предвидится. "Традиционно мы фиксируем рост числа заказов по этому направлению в октябре-декабре перед новогодними праздниками и Китайским Новым годом. Резкого увеличения спроса в сентябре как правило не наблюдаем. В целом логистика функционирует в обычном режиме. Могут быть задержки отгрузок из-за выходных у фабрик и заводов, но если товар уже отгружен, то он приедет в срок", - такое мнение выразил РИА Новости замгендиректора по развитию ГК "Деловые Линии". При этом согласно оценкам федеральной транспортной компании "Скиф-Карго", даже предпраздничный декабрьский период окажется менее активным в области перевозок. Отрасль адаптируется к новой операционной модели с сокращенными партиями, но увеличенной периодичностью доставок.

