Россию по итогам первого этапа выборов не избрали в Совет ИКАО - 28.09.2025, ПРАЙМ
Россию по итогам первого этапа выборов не избрали в Совет ИКАО
Россию по итогам первого этапа выборов не избрали в Совет ИКАО - 28.09.2025, ПРАЙМ
Россию по итогам первого этапа выборов не избрали в Совет ИКАО
Кандидатура РФ по итогам первого этапа выборов в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) на период 2025–2028 годы не избрана, сообщает... | 28.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-28T10:42+0300
2025-09-28T10:50+0300
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Кандидатура РФ по итогам первого этапа выборов в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) на период 2025–2028 годы не избрана, сообщает Минтранс РФ. "27 сентября в Монреале состоялся первый этап выборов в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) на период 2025–2028 годы. Кандидатура Российской Федерации в Совет избрана не была", - говорится в сообщении министерства.Уточняется, что за Россию на выборах в Совет ИКАО по первой группе проголосовали 87 государств из 184, по второй группе – 62 государства. Среди них – крупнейшие мировые державы: страны БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), СНГ, Африканского региона, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.Выборы в третью группу совета пройдут 30 сентября."Результаты 2025 года демонстрируют уверенный рост поддержки России по сравнению с выборами 2022 года (по первой группе – 80 голосов из 170)… Таким образом, невключение Российской Федерации в состав Совета ИКАО наносит ущерб авторитету и эффективности организации, которая призвана обеспечивать безопасность и устойчивость глобальной авиации на основе широкого международного консенсуса, а не узких политических интересов", - отметили в Минтрансе.Там добавили, что процедурные решения, принятые на основании заключений правового управления ИКАО, противоречат положениям Чикагской конвенции и правилам процедуры Ассамблеи."В связи с вышесказанным назревает необходимость реформирования Совета ИКАО во избежание его дальнейшей политической монополизации", - заключили в министерстве.Совет ИКАО является руководящим органом международной организации, и переизбрание в Совет государств происходит раз в три года. РФ потеряла свое место в Совете в 2022 году, но осталась членом организации.
10:42 28.09.2025 (обновлено: 10:50 28.09.2025)
 
Россию по итогам первого этапа выборов не избрали в Совет ИКАО

Россию по итогам первого этапа выборов не избрали в Совет ИКАО на 2025-2028 годы

МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Кандидатура РФ по итогам первого этапа выборов в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) на период 2025–2028 годы не избрана, сообщает Минтранс РФ.
"27 сентября в Монреале состоялся первый этап выборов в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) на период 2025–2028 годы. Кандидатура Российской Федерации в Совет избрана не была", - говорится в сообщении министерства.
Уточняется, что за Россию на выборах в Совет ИКАО по первой группе проголосовали 87 государств из 184, по второй группе – 62 государства. Среди них – крупнейшие мировые державы: страны БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), СНГ, Африканского региона, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
Выборы в третью группу совета пройдут 30 сентября.
"Результаты 2025 года демонстрируют уверенный рост поддержки России по сравнению с выборами 2022 года (по первой группе – 80 голосов из 170)… Таким образом, невключение Российской Федерации в состав Совета ИКАО наносит ущерб авторитету и эффективности организации, которая призвана обеспечивать безопасность и устойчивость глобальной авиации на основе широкого международного консенсуса, а не узких политических интересов", - отметили в Минтрансе.
Там добавили, что процедурные решения, принятые на основании заключений правового управления ИКАО, противоречат положениям Чикагской конвенции и правилам процедуры Ассамблеи.
"В связи с вышесказанным назревает необходимость реформирования Совета ИКАО во избежание его дальнейшей политической монополизации", - заключили в министерстве.
Совет ИКАО является руководящим органом международной организации, и переизбрание в Совет государств происходит раз в три года. РФ потеряла свое место в Совете в 2022 году, но осталась членом организации.
