Россия и Вьетнам внесут коррективы в соглашение о защите инвестиций

Россия и Вьетнам внесут коррективы в соглашение о защите инвестиций

2025-09-28T19:39+0300

2025-09-28T19:39+0300

2025-09-28T19:39+0300

ХАНОЙ, 28 сен - ПРАЙМ. Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин заявил о готовности внести коррективы в действующее соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций с Вьетнамом. "Мы договорились о том, что посмотрим, как можно усовершенствовать соглашение о свободе инвестиций", - сказал Топилин журналистам "на полях" заседания комиссии по межпарламентскому сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама. Он отметил, что такое соглашение работает на протяжении уже 30 лет, но за это время много что изменилось. "Я думаю, что с точки зрения защитных механизмов, стабилизационных оговорок, прав инвесторов здесь есть над чем поработать. Мы обязательно с министерством экономического развития обсудим эту тему", - добавил Топилин. Он обратил внимание, что недавно такое соглашение было подписано с КНР, в осеннюю сессию в Госдуме его будут ратифицировать. Топилин входит в состав делегации Госдумы, которая во главе с председателем палаты российского парламента Вячеславом Володиным посещает с официальным визитом Вьетнам.

