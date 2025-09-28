https://1prime.ru/20250928/iran-862905567.html
Иран пообещал ответить на попытки восстановления санкций
2025-09-28T11:41+0300
мировая экономика
сша
иран
великобритания
оон
мид
ТЕГЕРАН, 28 сен - ПРАЙМ. США и страны "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) ошибаются, полагая, что восстановление отмененных санкций ООН подарит им инструмент давления на Тегеран, исламская республика решительно ответит на попытки нанести ущерб стране, заявили в МИД Ирана на фоне восстановления антииранских международных санкций. "Вместо создания атмосферы, необходимой для дипломатии и взаимодействия, "евротройка" и США выбрали путь противостояния и создания кризиса и неверно полагают, что, враждебно прибегая к восстановлению отмененных резолюций ООН, получат новый инструмент давления (на Иран - ред.). Исламская Республика Иран решительно защитит свои права и национальные интересы и решительно и надлежащим образом ответит на любой акт, призванный нарушить права и национальные интересы иранского народа", - говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале ведомства.
