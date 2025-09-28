Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иран пообещал ответить на попытки восстановления санкций - 28.09.2025
Иран пообещал ответить на попытки восстановления санкций
Иран пообещал ответить на попытки восстановления санкций - 28.09.2025, ПРАЙМ
Иран пообещал ответить на попытки восстановления санкций
США и страны "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) ошибаются, полагая, что восстановление отмененных санкций ООН подарит им инструмент давления на... | 28.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-28T11:41+0300
2025-09-28T11:41+0300
ТЕГЕРАН, 28 сен - ПРАЙМ. США и страны "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) ошибаются, полагая, что восстановление отмененных санкций ООН подарит им инструмент давления на Тегеран, исламская республика решительно ответит на попытки нанести ущерб стране, заявили в МИД Ирана на фоне восстановления антииранских международных санкций. "Вместо создания атмосферы, необходимой для дипломатии и взаимодействия, "евротройка" и США выбрали путь противостояния и создания кризиса и неверно полагают, что, враждебно прибегая к восстановлению отмененных резолюций ООН, получат новый инструмент давления (на Иран - ред.). Исламская Республика Иран решительно защитит свои права и национальные интересы и решительно и надлежащим образом ответит на любой акт, призванный нарушить права и национальные интересы иранского народа", - говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале ведомства.
Мировая экономика, США, ИРАН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ООН, МИД
11:41 28.09.2025
 
Иран пообещал ответить на попытки восстановления санкций

Иран пообещал ответить на попытки нанести ущерб стране восстановлением санкций

ТЕГЕРАН, 28 сен - ПРАЙМ. США и страны "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) ошибаются, полагая, что восстановление отмененных санкций ООН подарит им инструмент давления на Тегеран, исламская республика решительно ответит на попытки нанести ущерб стране, заявили в МИД Ирана на фоне восстановления антииранских международных санкций.
"Вместо создания атмосферы, необходимой для дипломатии и взаимодействия, "евротройка" и США выбрали путь противостояния и создания кризиса и неверно полагают, что, враждебно прибегая к восстановлению отмененных резолюций ООН, получат новый инструмент давления (на Иран - ред.). Исламская Республика Иран решительно защитит свои права и национальные интересы и решительно и надлежащим образом ответит на любой акт, призванный нарушить права и национальные интересы иранского народа", - говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале ведомства.
Сергей Лавров
Лавров высказался о возвращении санкций ООН против Ирана
Вчера, 21:11
 
Мировая экономика США ИРАН ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ООН МИД
 
 
