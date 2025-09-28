https://1prime.ru/20250928/istrebiteli-862912390.html
США задержали лицензирование двигателей для турецких истребителей
Процесс лицензирования двигателей для турецких национальных истребителей KAAN затормозился в конгрессе США, сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. | 28.09.2025, ПРАЙМ
АНКАРА, 28 сен - ПРАЙМ. Процесс лицензирования двигателей для турецких национальных истребителей KAAN затормозился в конгрессе США, сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. "Двигатели KAAN, которые мы планируем приобрести, сейчас находятся на рассмотрении в американском конгрессе. Их лицензирование застопорилось. Лицензии должны быть одобрены, а двигатели поставлены, чтобы можно было начать производство самолетов KAAN", - приводит слова Фидана газета T24. Истребитель пятого поколения KAAN совершил свой первый полет в феврале 2024 года. В список государств, способных производить боевую авиацию пятого поколения, в настоящий момент входят Россия, США и Китай. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что KAAN поступит на вооружение турецких ВВС к концу 2028 года.
