Казахстан создаст полноценный ядерный топливный цикл
Казахстан создаст полноценный ядерный топливный цикл
2025-09-28T11:26+0300
АСТАНА, 28 сен - ПРАЙМ. Казахстан создаст полноценный ядерный топливный цикл, сказал в воскресенье председатель Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадам Саткалиев в эфире телеканала 24.kz. "Республика располагает одними из крупнейших в мире разведанных запасов урана, развитой инфраструктурой по его добыче и переработке, производством ядерного топлива, мощной научно-исследовательской и технологической базой, а также опытом эксплуатации ядерных установок и квалифицированными специалистами. Эти ресурсы формируют прочный фундамент для запуска и развития национальной ядерной программы. На их основе мы будем и дальше развивать цепочку ядерно-топливного цикла — от добычи урана и производства ядерного топлива до генерации электроэнергии на атомных станциях", -сказал Саткалиев. Он отметил, что Астана строго придерживается международных обязательств в сфере мирного использования атомной энергии, режима нераспространения и рекомендаций МАГАТЭ. Саткалиев добавил, что для развития ядерной отрасли в целом рассматривается возможность создания ядерных кластеров с развитием науки, промышленности и прикладных технологий, особое внимание планируется уделить системной подготовке отечественных высококвалифицированных кадров и созданию новых рабочих мест. Агентство по атомной энергии Казахстана 14 июня сообщило, что госкорпорация "Росатом" возглавит консорциум по строительству первой в стране атомной электростанции. Объект планируют возвести к 2035–2036 году в поселке Улькен Алма-Атинской области, на берегу озера Балхаш. Восьмого августа на прибережье начались инженерные изыскания для выбора площадки и подготовки проектной документации для строительства АЭС большой мощности.
