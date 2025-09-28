https://1prime.ru/20250928/kazakhstan-862905402.html

Казахстан создаст полноценный ядерный топливный цикл

Казахстан создаст полноценный ядерный топливный цикл - 28.09.2025, ПРАЙМ

Казахстан создаст полноценный ядерный топливный цикл

Казахстан создаст полноценный ядерный топливный цикл, сказал в воскресенье председатель Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадам Саткалиев в... | 28.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-28T11:26+0300

2025-09-28T11:26+0300

2025-09-28T11:26+0300

промышленность

казахстан

астана

магатэ

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/75901/98/759019803_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_4bda355b9df275d11736d6b306c2e671.jpg

АСТАНА, 28 сен - ПРАЙМ. Казахстан создаст полноценный ядерный топливный цикл, сказал в воскресенье председатель Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадам Саткалиев в эфире телеканала 24.kz. "Республика располагает одними из крупнейших в мире разведанных запасов урана, развитой инфраструктурой по его добыче и переработке, производством ядерного топлива, мощной научно-исследовательской и технологической базой, а также опытом эксплуатации ядерных установок и квалифицированными специалистами. Эти ресурсы формируют прочный фундамент для запуска и развития национальной ядерной программы. На их основе мы будем и дальше развивать цепочку ядерно-топливного цикла — от добычи урана и производства ядерного топлива до генерации электроэнергии на атомных станциях", -сказал Саткалиев. Он отметил, что Астана строго придерживается международных обязательств в сфере мирного использования атомной энергии, режима нераспространения и рекомендаций МАГАТЭ. Саткалиев добавил, что для развития ядерной отрасли в целом рассматривается возможность создания ядерных кластеров с развитием науки, промышленности и прикладных технологий, особое внимание планируется уделить системной подготовке отечественных высококвалифицированных кадров и созданию новых рабочих мест. Агентство по атомной энергии Казахстана 14 июня сообщило, что госкорпорация "Росатом" возглавит консорциум по строительству первой в стране атомной электростанции. Объект планируют возвести к 2035–2036 году в поселке Улькен Алма-Атинской области, на берегу озера Балхаш. Восьмого августа на прибережье начались инженерные изыскания для выбора площадки и подготовки проектной документации для строительства АЭС большой мощности.

https://1prime.ru/20250928/satkaliev-862904908.html

казахстан

астана

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, казахстан, астана, магатэ, росатом