Россия предложила Китаю запустить трансграничные маршруты - 28.09.2025, ПРАЙМ
Россия предложила Китаю запустить трансграничные маршруты
2025-09-28T08:45+0300
2025-09-28T08:45+0300
экономика
бизнес
россия
китай
рф
пекин
максим решетников
бизнес, россия, китай, рф, пекин, максим решетников
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, Пекин, Максим Решетников
08:45 28.09.2025
 
Россия предложила Китаю запустить трансграничные маршруты

РФ предложила КНР запустить автомобильные, ж/д и речные трансграничные маршруты

ПЕКИН, 28 сен – ПРАЙМ. Россия предлагает Китаю запустить трансграничные маршруты, заявил в воскресенье глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на встрече с представителями китайского туристического бизнеса в Пекине.
"Россия и Китай – давние, добрые соседи. И мы любим ездить в гости друг к другу. С учетом географической близости, развития инфраструктурных проектов, у наших стран большой потенциал для наращивания совместных проектов в туризме", - заявил Решетников.
По его словам, речь идет о приграничных автомобильных и железнодорожных маршрутах, а также речных круизах.
"Предлагаем включать в программы посещения приграничные города. Там активно развивается инфраструктура и транспортная связанность. Еще одно предложение – запускать трансграничные маршруты как для наших туристов, так и для туристов из других стран", - отметил он.
Решетников напомнил, что в 2026 году Россия и Китай запустят первую в мире трансграничную канатную дорогу, "всего за несколько минут" можно будет добраться от Хэйхэ до Благовещенска, за год планируется перевозить до 2,5 миллионов пассажиров.
"Предлагаю сформировать перечень перспективных проектов, в том числе в рамках маршрута "Великий чайный путь", - добавил он.
В Китае оценили объемы торговли энергоносителями с Россией
26 сентября, 14:33
 
