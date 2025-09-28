https://1prime.ru/20250928/kitay-862900480.html

Россия работает над ответной мерой по безвизу с Китаем

ПЕКИН, 28 сен – ПРАЙМ. Россия работает над ответной мерой по безвизовому режиму для китайских туристов, заявил в воскресенье глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с министром культуры и туризма КНР Сунь Ели. "Мы видим огромный потенциал сотрудничества, учитывая тесно развивающееся отношения России и Китая на всех уровнях двустороннего и многостороннего взаимодействия", - заявил Решетников. Он от имени правительства поблагодарил китайское руководство "за принятие такого важного решения, как отмена виз для российских туристов". "По решению президента России Владимира Путина мы работаем над ответной мерой для туристов из Китая. Это ответственный шаг, и уверен, что он окажет благоприятный эффект на весь комплекс гуманитарных и экономических связей между нашими странами", - указал глава Минэкономразвития. Пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай, вступил в силу 15 сентября, который будет действовать до 14 сентября 2026 года. Безвизовый режим действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов, планирующих поездки в Китай с туристическими и деловыми целями, а также для участия в разного рода гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита. При этом безвизовый режим не распространяется на граждан, прибывающих в Китай с целью работы, учебы, журналистской деятельности, а также на водителей, экспедиторов и переводчиков.

