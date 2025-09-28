Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия работает над ответной мерой по безвизу с Китаем - 28.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250928/kitay-862900480.html
Россия работает над ответной мерой по безвизу с Китаем
Россия работает над ответной мерой по безвизу с Китаем - 28.09.2025, ПРАЙМ
Россия работает над ответной мерой по безвизу с Китаем
Россия работает над ответной мерой по безвизовому режиму для китайских туристов, заявил в воскресенье глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с... | 28.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-28T08:46+0300
2025-09-28T08:46+0300
экономика
туризм
россия
китай
максим решетников
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84251/32/842513281_0:106:3265:1943_1920x0_80_0_0_aec0e0e8dedf5435d3915d907241fd1b.jpg
ПЕКИН, 28 сен – ПРАЙМ. Россия работает над ответной мерой по безвизовому режиму для китайских туристов, заявил в воскресенье глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с министром культуры и туризма КНР Сунь Ели. "Мы видим огромный потенциал сотрудничества, учитывая тесно развивающееся отношения России и Китая на всех уровнях двустороннего и многостороннего взаимодействия", - заявил Решетников. Он от имени правительства поблагодарил китайское руководство "за принятие такого важного решения, как отмена виз для российских туристов". "По решению президента России Владимира Путина мы работаем над ответной мерой для туристов из Китая. Это ответственный шаг, и уверен, что он окажет благоприятный эффект на весь комплекс гуманитарных и экономических связей между нашими странами", - указал глава Минэкономразвития. Пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай, вступил в силу 15 сентября, который будет действовать до 14 сентября 2026 года. Безвизовый режим действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов, планирующих поездки в Китай с туристическими и деловыми целями, а также для участия в разного рода гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита. При этом безвизовый режим не распространяется на граждан, прибывающих в Китай с целью работы, учебы, журналистской деятельности, а также на водителей, экспедиторов и переводчиков.
https://1prime.ru/20250905/putin-861829491.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84251/32/842513281_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_f864be9f34152ee72baaf8b4c21addf9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, россия, китай, максим решетников, владимир путин
Экономика, Туризм, РОССИЯ, КИТАЙ, Максим Решетников, Владимир Путин
08:46 28.09.2025
 
Россия работает над ответной мерой по безвизу с Китаем

Решетников: Россия работает над ответной мерой по безвизу для китайских туристов

© РИА Новости . Анна Раткогло | Перейти в медиабанкХайнань
Хайнань - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
Хайнань. Архивное фото
© РИА Новости . Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 28 сен – ПРАЙМ. Россия работает над ответной мерой по безвизовому режиму для китайских туристов, заявил в воскресенье глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с министром культуры и туризма КНР Сунь Ели.
"Мы видим огромный потенциал сотрудничества, учитывая тесно развивающееся отношения России и Китая на всех уровнях двустороннего и многостороннего взаимодействия", - заявил Решетников.
Он от имени правительства поблагодарил китайское руководство "за принятие такого важного решения, как отмена виз для российских туристов".
"По решению президента России Владимира Путина мы работаем над ответной мерой для туристов из Китая. Это ответственный шаг, и уверен, что он окажет благоприятный эффект на весь комплекс гуманитарных и экономических связей между нашими странами", - указал глава Минэкономразвития.
Пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай, вступил в силу 15 сентября, который будет действовать до 14 сентября 2026 года. Безвизовый режим действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов, планирующих поездки в Китай с туристическими и деловыми целями, а также для участия в разного рода гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита. При этом безвизовый режим не распространяется на граждан, прибывающих в Китай с целью работы, учебы, журналистской деятельности, а также на водителей, экспедиторов и переводчиков.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Путин назвал безвизовый режим с Китаем знаком дружбы
5 сентября, 09:20
 
ЭкономикаТуризмРОССИЯКИТАЙМаксим РешетниковВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала