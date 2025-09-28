https://1prime.ru/20250928/kitay-862909295.html
Никто не сможет запретить торговлю России и Китая, заявил Решетников
Никто не сможет запретить торговлю России и Китая, заявил Решетников
2025-09-28T14:16+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
рф
максим решетников
ПЕКИН, 28 сен – ПРАЙМ. Никакая третья страна не может запретить торговлю Россию и Китая, товарооборот двух стран сбалансирован, что добавляет торговле устойчивости, заявил журналистам в воскресенье глава Минэкономразвития Максим Решетников по итогам 28-го заседания подкомиссии РФ и КНР по торгово-экономическому сотрудничеству. "Европейцы, американцы пытаются что-то санкционировать постоянно, поэтому что-то приходится перенастраивать, но невозможно нашу торговлю (России и Китая – ред.) никакой третьей стране запретить, это точно", - заявил Решетников. Более того, отметил министр, "сильно добавляет устойчивости то, что торговля сбалансирована, у нас примерно сбалансирован товарооборот: то Китай к нам больше поставляет, то мы к ним больше поставляем".
