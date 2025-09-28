https://1prime.ru/20250928/krym-862899797.html
В Крыму назвали угрозы Вэнса в адрес России политическими маневрами
Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости назвал политическими маневрами угрозы вице-президента США Джея Ди Вэнса в адрес России.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости назвал политическими маневрами угрозы вице-президента США Джея Ди Вэнса в адрес России.
Ранее Вэнс публично выступил с угрозой в адрес России, пообещав ей "очень дурные" последствия в случае отказа от "добросовестных" переговоров по урегулированию украинского конфликта.
"Нам надо делать свое дело, а не реагировать на каждый их чих. Они принялись маневрировать в поле украинского кризиса, решая при этом какие-то свои задачи: не то борются таким образом с демократами, не то хотят им понравиться. Не думаю, что имеет смысл нам в этом разбираться", - сказал Константинов.
По его словам, в перечень задач, стоящих перед Россией, не входит понравиться западным политикам.
"А вот считаться с собой мы их обязаны заставить", - сказал Константинов.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стали обмены пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
