Лавров прокомментировал инцидент с беспилотниками в Польше - 28.09.2025, ПРАЙМ
Лавров прокомментировал инцидент с беспилотниками в Польше
Лавров прокомментировал инцидент с беспилотниками в Польше - 28.09.2025, ПРАЙМ
Лавров прокомментировал инцидент с беспилотниками в Польше
На пресс-конференции, посвященной результатам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что... | 28.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-28T07:17+0300
2025-09-28T07:18+0300
россия
польша
москва
украина
сергей лавров
дональд туск
анджей дуда
минобороны рф
мид
оон
МОСКВА, 28 сентября — РИА Новости. На пресс-конференции, посвященной результатам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что беспилотники, якобы обнаруженные в Польше, не имеют достаточной дальности полета, чтобы добраться из России."Те беспилотники, которые якобы были обнаружены на польской территории, если это те, о которых мы думаем, то дальность полета у них меньше, чем от границы Российской Федерации до границы с Польшей", — отметил он.Министр указал на то, что западные страны продолжают безосновательно обвинять Москву вместо конструктивного обсуждения проблемы. Ранее, 10 сентября, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о сбитии дронов, "представлявших опасность", над территорией республики. По его словам, воздушное пространство страны нарушили 19 летательных аппаратов, и он бездоказательно обвинил в этом Москву.Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в польский МИД, но доказательства российского происхождения беспилотников ему не предоставили. Министерство обороны России сообщило, что российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по украинским предприятиям ВПК, но не планировалось поражение объектов в Польше. Однако министерство готово провести консультации с польскими коллегами.Это не первый случай, когда Варшава бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022 года в Польше, вблизи границы с Украиной, упали снаряды, в результате чего погибли два человека. Сначала местные власти утверждали, что это боеприпасы российского производства. Позже на тот момент президент Анджей Дуда признал, что, скорее всего, они принадлежат ВСУ. Эксперты указали, что на фотографиях с места происшествия видны обломки снаряда украинского комплекса С-300.
россия, польша, москва, украина, сергей лавров, дональд туск, анджей дуда, минобороны рф, мид, оон
РОССИЯ, ПОЛЬША, МОСКВА, УКРАИНА, Сергей Лавров, Дональд Туск, Анджей Дуда, Минобороны РФ, МИД, ООН
07:17 28.09.2025 (обновлено: 07:18 28.09.2025)
 
Лавров прокомментировал инцидент с беспилотниками в Польше

Лавров: у найденных в Польше БПЛА не могли долететь из России из-за дальности действия

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 сентября — РИА Новости. На пресс-конференции, посвященной результатам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что беспилотники, якобы обнаруженные в Польше, не имеют достаточной дальности полета, чтобы добраться из России.
"Те беспилотники, которые якобы были обнаружены на польской территории, если это те, о которых мы думаем, то дальность полета у них меньше, чем от границы Российской Федерации до границы с Польшей", — отметил он.
Министр указал на то, что западные страны продолжают безосновательно обвинять Москву вместо конструктивного обсуждения проблемы. Ранее, 10 сентября, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о сбитии дронов, "представлявших опасность", над территорией республики. По его словам, воздушное пространство страны нарушили 19 летательных аппаратов, и он бездоказательно обвинил в этом Москву.
Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в польский МИД, но доказательства российского происхождения беспилотников ему не предоставили. Министерство обороны России сообщило, что российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по украинским предприятиям ВПК, но не планировалось поражение объектов в Польше. Однако министерство готово провести консультации с польскими коллегами.
Это не первый случай, когда Варшава бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022 года в Польше, вблизи границы с Украиной, упали снаряды, в результате чего погибли два человека. Сначала местные власти утверждали, что это боеприпасы российского производства. Позже на тот момент президент Анджей Дуда признал, что, скорее всего, они принадлежат ВСУ. Эксперты указали, что на фотографиях с места происшествия видны обломки снаряда украинского комплекса С-300.
 
РОССИЯПОЛЬШАМОСКВАУКРАИНАСергей ЛавровДональд ТускАнджей ДудаМинобороны РФМИДООН
 
 
