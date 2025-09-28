Лавров прокомментировал инцидент с беспилотниками в Польше
Лавров: у найденных в Польше БПЛА не могли долететь из России из-за дальности действия
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 28 сентября — РИА Новости. На пресс-конференции, посвященной результатам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что беспилотники, якобы обнаруженные в Польше, не имеют достаточной дальности полета, чтобы добраться из России.
"Те беспилотники, которые якобы были обнаружены на польской территории, если это те, о которых мы думаем, то дальность полета у них меньше, чем от границы Российской Федерации до границы с Польшей", — отметил он.
Министр указал на то, что западные страны продолжают безосновательно обвинять Москву вместо конструктивного обсуждения проблемы. Ранее, 10 сентября, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о сбитии дронов, "представлявших опасность", над территорией республики. По его словам, воздушное пространство страны нарушили 19 летательных аппаратов, и он бездоказательно обвинил в этом Москву.
Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в польский МИД, но доказательства российского происхождения беспилотников ему не предоставили. Министерство обороны России сообщило, что российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по украинским предприятиям ВПК, но не планировалось поражение объектов в Польше. Однако министерство готово провести консультации с польскими коллегами.
Это не первый случай, когда Варшава бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022 года в Польше, вблизи границы с Украиной, упали снаряды, в результате чего погибли два человека. Сначала местные власти утверждали, что это боеприпасы российского производства. Позже на тот момент президент Анджей Дуда признал, что, скорее всего, они принадлежат ВСУ. Эксперты указали, что на фотографиях с места происшествия видны обломки снаряда украинского комплекса С-300.