https://1prime.ru/20250928/lavrov-862898904.html

Лавров прокомментировал инцидент с беспилотниками в Польше

Лавров прокомментировал инцидент с беспилотниками в Польше - 28.09.2025, ПРАЙМ

Лавров прокомментировал инцидент с беспилотниками в Польше

На пресс-конференции, посвященной результатам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что... | 28.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-28T07:17+0300

2025-09-28T07:17+0300

2025-09-28T07:18+0300

россия

польша

москва

украина

сергей лавров

дональд туск

анджей дуда

минобороны рф

мид

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854345585_0:0:3038:1710_1920x0_80_0_0_a7e9093f207adf06b5145de8007c0d87.jpg

МОСКВА, 28 сентября — РИА Новости. На пресс-конференции, посвященной результатам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что беспилотники, якобы обнаруженные в Польше, не имеют достаточной дальности полета, чтобы добраться из России."Те беспилотники, которые якобы были обнаружены на польской территории, если это те, о которых мы думаем, то дальность полета у них меньше, чем от границы Российской Федерации до границы с Польшей", — отметил он.Министр указал на то, что западные страны продолжают безосновательно обвинять Москву вместо конструктивного обсуждения проблемы. Ранее, 10 сентября, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о сбитии дронов, "представлявших опасность", над территорией республики. По его словам, воздушное пространство страны нарушили 19 летательных аппаратов, и он бездоказательно обвинил в этом Москву.Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в польский МИД, но доказательства российского происхождения беспилотников ему не предоставили. Министерство обороны России сообщило, что российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по украинским предприятиям ВПК, но не планировалось поражение объектов в Польше. Однако министерство готово провести консультации с польскими коллегами.Это не первый случай, когда Варшава бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022 года в Польше, вблизи границы с Украиной, упали снаряды, в результате чего погибли два человека. Сначала местные власти утверждали, что это боеприпасы российского производства. Позже на тот момент президент Анджей Дуда признал, что, скорее всего, они принадлежат ВСУ. Эксперты указали, что на фотографиях с места происшествия видны обломки снаряда украинского комплекса С-300.

польша

москва

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, польша, москва, украина, сергей лавров, дональд туск, анджей дуда, минобороны рф, мид, оон