В Бурятии запустят промышленное выращивание лекарств - 28.09.2025
В Бурятии запустят промышленное выращивание лекарств
2025-09-28T15:14+0300
2025-09-28T15:14+0300
УЛАН-УДЭ, 28 сен - ПРАЙМ. Промышленное выращивание лекарственных растений планируется запустить в Бурятии, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Алексей Цыденов. "Мы сегодня пошли еще в такое новое направление для нас, промышленное культурное выращивание лекарственных растений. Для того, чтобы производить БАДы или лекарственные препараты на основании наших растений, потому что много импортируется", - сказал Цыденов. По его словам, для региона это полноценная отрасль экономики. С одного гектара земли в суровых климатических условиях Бурятии лекарственных растений можно выращивать в четыре раза больше, чем зерновых, отметил Цыденов. "Комплексную задачу выращивания, сбора, переработки, производства, конечно, продукции мы сегодня и решаем. И в том числе при поддержке министерства сельского хозяйства Российской Федерации", - подчеркнул глава республики. Лекарственные растения широко используются в Бурятии. В частности, в Центре восточной медицины, единственном в России сертифицированном медицинском учреждении, где широко используются методы классической академической и традиционной медицины. Пациенты Центра получают такие услуги, как иглорефлексотерапия, мануальная терапия, фитотерапия и многое другое. Многие направления Центра сейчас используются для реабилитации участников специальной военной операции.
бизнес, промышленность, бурятия, алексей цыденов
Бизнес, Промышленность, Бурятия, Алексей Цыденов
15:14 28.09.2025
 
В Бурятии запустят промышленное выращивание лекарств

В Бурятии запустят промышленное выращивание растений для БАДов и лекарств

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкАгрокомплекс
Агрокомплекс - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
Агрокомплекс. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
УЛАН-УДЭ, 28 сен - ПРАЙМ. Промышленное выращивание лекарственных растений планируется запустить в Бурятии, сообщил в интервью РИА Новости глава республики Алексей Цыденов.
"Мы сегодня пошли еще в такое новое направление для нас, промышленное культурное выращивание лекарственных растений. Для того, чтобы производить БАДы или лекарственные препараты на основании наших растений, потому что много импортируется", - сказал Цыденов.
По его словам, для региона это полноценная отрасль экономики. С одного гектара земли в суровых климатических условиях Бурятии лекарственных растений можно выращивать в четыре раза больше, чем зерновых, отметил Цыденов.
"Комплексную задачу выращивания, сбора, переработки, производства, конечно, продукции мы сегодня и решаем. И в том числе при поддержке министерства сельского хозяйства Российской Федерации", - подчеркнул глава республики.
Лекарственные растения широко используются в Бурятии. В частности, в Центре восточной медицины, единственном в России сертифицированном медицинском учреждении, где широко используются методы классической академической и традиционной медицины. Пациенты Центра получают такие услуги, как иглорефлексотерапия, мануальная терапия, фитотерапия и многое другое. Многие направления Центра сейчас используются для реабилитации участников специальной военной операции.
