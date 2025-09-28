Одиннадцать россиян выиграли по два миллиона рублей в лотерее

https://1prime.ru/20250928/lotereya-862908969.html
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Одиннадцать россиян выиграли по 2 миллиона рублей в розыгрыше лотереи "Мечталлион", сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальной лотереи". "По случаю трёхлетия "Национальной лотереи" сегодня состоялся праздничный тираж №158 флагманской лотереи "Мечталлион". 11 участников этого розыгрыша стали миллионерами и выиграли по 2 миллиона рублей каждый, а общая сумма всех выигрышей превысила 232 миллиона рублей", - сообщили в компании. Выигравшие по 2 миллиона рублей купили билеты в Москве, Ивановской, Иркутской, Ленинградской, Московской и Саратовской областях, а также онлайн на сайте или в мобильном приложении. Всего выигрышными стали более 1 миллиона билетов.
