Одиннадцать россиян выиграли по два миллиона рублей в лотерее - 28.09.2025
Одиннадцать россиян выиграли по два миллиона рублей в лотерее
2025-09-28T13:58+0300
2025-09-28T13:58+0300
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Одиннадцать россиян выиграли по 2 миллиона рублей в розыгрыше лотереи "Мечталлион", сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальной лотереи". "По случаю трёхлетия "Национальной лотереи" сегодня состоялся праздничный тираж №158 флагманской лотереи "Мечталлион". 11 участников этого розыгрыша стали миллионерами и выиграли по 2 миллиона рублей каждый, а общая сумма всех выигрышей превысила 232 миллиона рублей", - сообщили в компании. Выигравшие по 2 миллиона рублей купили билеты в Москве, Ивановской, Иркутской, Ленинградской, Московской и Саратовской областях, а также онлайн на сайте или в мобильном приложении. Всего выигрышными стали более 1 миллиона билетов.
бизнес, россия, общество, москва, минфин
Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Минфин
13:58 28.09.2025
 
Одиннадцать россиян выиграли по два миллиона рублей в лотерее

Одиннадцать россиян выиграли по два миллиона рублей в лотерею "Мечталлион"

МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Одиннадцать россиян выиграли по 2 миллиона рублей в розыгрыше лотереи "Мечталлион", сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальной лотереи".
"По случаю трёхлетия "Национальной лотереи" сегодня состоялся праздничный тираж №158 флагманской лотереи "Мечталлион". 11 участников этого розыгрыша стали миллионерами и выиграли по 2 миллиона рублей каждый, а общая сумма всех выигрышей превысила 232 миллиона рублей", - сообщили в компании.
Выигравшие по 2 миллиона рублей купили билеты в Москве, Ивановской, Иркутской, Ленинградской, Московской и Саратовской областях, а также онлайн на сайте или в мобильном приложении. Всего выигрышными стали более 1 миллиона билетов.
