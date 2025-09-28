ЕАЭС должен быть представлен в G20, заявила Лукаш

https://1prime.ru/20250928/lukash-862899913.html

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) должен быть представлен в G20, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш. | 28.09.2025, ПРАЙМ

ООН, 28 сен - ПРАЙМ, Сергей Попов. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) должен быть представлен в G20, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш. "Мы бы хотели видеть в "группе 20" и представительство евразийского экономического союза по аналогии с тем, как сейчас представлен Евросоюз", - заявила Лукаш на полях Генассамблеи ООН. "Россия поддерживает большее участие региональных объединений в работе "группы 20", что сделает это формат более легитимным и открытым", - сказала Лукаш.

