ЕАЭС должен быть представлен в G20, заявила Лукаш
ЕАЭС должен быть представлен в G20, заявила Лукаш
2025-09-28T08:15+0300
экономика
мировая экономика
ес
оон
ООН, 28 сен - ПРАЙМ, Сергей Попов. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) должен быть представлен в G20, заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш. "Мы бы хотели видеть в "группе 20" и представительство евразийского экономического союза по аналогии с тем, как сейчас представлен Евросоюз", - заявила Лукаш на полях Генассамблеи ООН. "Россия поддерживает большее участие региональных объединений в работе "группы 20", что сделает это формат более легитимным и открытым", - сказала Лукаш.
