Мишустин поздравил машиностроителей с профессиональным праздником

МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Машиностроительный комплекс России демонстрирует устойчивый рост, реализует масштабные проекты, используя инновационные разработки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства поздравил работников отрасли машиностроения с профессиональным праздником, текст поздравления опубликован в официальном Telegram-канале кабмина. "Сегодня машиностроительный комплекс демонстрирует устойчивый рост, реализует масштабные проекты, используя инновационные разработки, ведет активную деятельность по цифровой трансформации. Индустрия 4.0 и интернет вещей, использование аддитивных технологий, искусственного интеллекта, новых материалов позволяют оптимизировать процессы управления, повышать эффективность производства, улучшать качество продукции. Важно, что особое внимание вы уделяете подготовке нового поколения специалистов", - приводятся слова Мишустина в поздравлении Глава правительства отметил, что профессия машиностроителя пользуется заслуженным уважением в обществе. "Благодаря инженерам, конструкторам, квалифицированным рабочим создаются станки, двигатели, робототехника, беспилотные авиационные системы, металлоконструкции, выполняются заказы для добывающих отраслей, сельского хозяйства, транспорта, медицины, армии и флота", - подчеркнул Мишустин. Он выразил уверенность, что профессионализм, ответственное отношение к своему делу позволят российским машиностроителям успешно справиться с поставленными задачами. "А результаты вашего труда будут служить развитию экономики, обеспечению технологического лидерства и безопасности России, благополучию миллионов наших граждан", - добавил премьер.

