МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Американское издание The Washington Post сообщает, что недавние шаги президента Молдавии Майи Санду, направленные на преследование лиц, подозреваемых в связях с Россией, могут оказать негативное влияние на доверие к правительству. Это происходит в преддверии парламентских выборов, запланированных на 28 сентября. "Преследование лиц, замешанных в массовом взяточничестве, или религиозных деятелей, подозреваемых в работе на Россию, рискует оттолкнуть те слои населения, которые и без того не доверяют центральному правительству", — отмечается в статье. По мнению газеты, конфликт с Россией подстегивает правительство Санду к борьбе с оппозицией, подчеркивающей проблемы с соблюдением свободы слова в стране и приговором лидера Гагаузии, Евгении Гуцул. Борьба с оппозицией в Молдавии В Молдавии наблюдается ужесточение мер против оппозиционных сил: возбуждаются уголовные дела против политиков, их задействуют на границах за посещение России. Самым резонансным стало дело Евгении Гуцул, получившей семилетний тюремный срок. Для ограничения доступа оппозиции к выборам правящая партия "Действие и солидарность" стремится расширить полномочия спецслужб под предлогом борьбы с избирательным мошенничеством. Кроме того, планируется запретить протесты в течение 30 дней до и после выборов. Центральная избирательная комиссия в июле отказала блоку "Победа" в регистрации на парламентские выборы, сославшись на нарушение документации и несоответствие требованиям избирательного законодательства. В пятницу из гонки были исключены партии "Великая Молдова" и "Сердце Молдовы". Религиозные и медийные ограничения Молдавская православная церковь также сталкивается с давлением. В стране были закрыты многие неугодные властям СМИ, включая российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", а также сайт и Telegram-канал агентства Sputnik Молдова, в общей сложности заблокировано более ста каналов.
