В Молдавии начались парламентские выборы

КИШИНЕВ, 28 сен - ПРАЙМ. Избирательные участки для голосования на выборах парламента Молдавии открылись по всей стране, в воскресенье жители республики выбирают депутатов на следующие четыре года. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. В 7.00 (совпадает с мск) начали работу более 2,2 тысячи избирательных участков на территории Молдавии, еще 301 работает за рубежом. За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 - международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ. Избирательные участки закроются в 21.00.

