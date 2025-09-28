Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Молдавии начались парламентские выборы - 28.09.2025
В Молдавии начались парламентские выборы
Избирательные участки для голосования на выборах парламента Молдавии открылись по всей стране, в воскресенье жители республики выбирают депутатов на следующие... | 28.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-28T07:15+0300
2025-09-28T08:25+0300
молдавия
снг
КИШИНЕВ, 28 сен - ПРАЙМ. Избирательные участки для голосования на выборах парламента Молдавии открылись по всей стране, в воскресенье жители республики выбирают депутатов на следующие четыре года. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. В 7.00 (совпадает с мск) начали работу более 2,2 тысячи избирательных участков на территории Молдавии, еще 301 работает за рубежом. За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 - международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ. Избирательные участки закроются в 21.00.
молдавия
молдавия, снг
07:15 28.09.2025 (обновлено: 08:25 28.09.2025)
 
© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМолдавия
Молдавия. Архивное фото
Президент Молдавии Майя Санду
На Западе обрушились на Санду перед выборами в Молдавии
06:34
 
