Партия "Великая Молдова" продолжит участие в выборах до решения суда

Оппозиционная партия "Великая Молдова" сохраняет участие в парламентских выборах, которые проходят в воскресенье, до решения суда, сообщила глава ЦИК республики | 28.09.2025, ПРАЙМ

КИШИНЕВ, 28 сен - ПРАЙМ. Оппозиционная партия "Великая Молдова" сохраняет участие в парламентских выборах, которые проходят в воскресенье, до решения суда, сообщила глава ЦИК республики Анжела Караман. Экс-прокурор по борьбе с коррупцией, лидер партии "Великая Молдова" Виктория Фуртунэ заявила РИА Новости в субботу, что политформирование опротестовало решение ЦИК Молдавии о снятии ее с предвыборной гонки, заседание апелляционной палаты состоится в 9.00 (совпадает с мск) в день выборов. "В выборах остаются 23 конкурента до оглашения решения суда по делу одного из электоральных конкурентов", - заявила Караман на брифинге. Центральная избирательная комиссия Молдавии на заседании в пятницу вечером приняла решение исключить из предвыборной гонки оппозиционную партию "Великая Молдова", сообщила глава Центризбиркома Анжела Караман. Глава партии Фуртунэ после заседания заявила журналистам, что оспорит решение ЦИК в Апелляционной палате, поскольку "ЦИК проявляет излишнюю лояльность правящей партии". Она считает решение Центризбиркома несправедливым, поскольку ей стало известно о заседании за полтора часа до его начала и она не успела ознакомиться с материалами дела. Более того, Фуртунэ ранее подала жалобу в Национальный антикоррупционный центр против руководства ЦИК, однако эти лица участвовали в рассмотрении вопроса участия ее партии в выборах. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 - международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ. Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

