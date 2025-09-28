Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Тарлев выступил против запрета на въезд в Молдавию иностранных журналистов - 28.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250928/moldaviya-862902702.html
Тарлев выступил против запрета на въезд в Молдавию иностранных журналистов
Тарлев выступил против запрета на въезд в Молдавию иностранных журналистов - 28.09.2025, ПРАЙМ
Тарлев выступил против запрета на въезд в Молдавию иностранных журналистов
Руководитель партии "Будущее Молдовы", один из лидеров Патриотического блока Василий Тарлев выступил против запрета на въезд в страну иностранных журналистов и... | 28.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-28T10:14+0300
2025-09-28T10:14+0300
политика
молдавия
москва
кишинев
евгения гуцул
игорь додон
цик
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1c/862901656_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_f688e4c1c503f2702ca327deb6a355ff.jpg
КИШИНЕВ, 28 сен - ПРАЙМ. Руководитель партии "Будущее Молдовы", один из лидеров Патриотического блока Василий Тарлев выступил против запрета на въезд в страну иностранных журналистов и наблюдателей в день парламентских выборов. "Подобные меры наносят ущерб демократическому процессу. Мы должны быть открыты для международного контроля, чтобы выборы были прозрачными и легитимными", - заявил Тарлев РИА Новости. Ранее власти Молдавии отказали в аккредитации наблюдателям из России на парламентских выборах, несмотря на то, что Москва направила официальный протест в связи с решением Кишинева. Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти - в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
https://1prime.ru/20250928/moldaviya-862902271.html
молдавия
москва
кишинев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1c/862901656_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_f84c2f243669f3c229f0310ea029ea6c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
молдавия, москва, кишинев, евгения гуцул, игорь додон, цик
Политика, МОЛДАВИЯ, МОСКВА, Кишинев, Евгения Гуцул, Игорь Додон, ЦИК
10:14 28.09.2025
 
Тарлев выступил против запрета на въезд в Молдавию иностранных журналистов

Тарлев выступил против запрета на въезд в Молдавию журналистов в день выборов

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГолосование на избирательном участке в Молдавии
Голосование на избирательном участке в Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
Голосование на избирательном участке в Молдавии. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 28 сен - ПРАЙМ. Руководитель партии "Будущее Молдовы", один из лидеров Патриотического блока Василий Тарлев выступил против запрета на въезд в страну иностранных журналистов и наблюдателей в день парламентских выборов.
"Подобные меры наносят ущерб демократическому процессу. Мы должны быть открыты для международного контроля, чтобы выборы были прозрачными и легитимными", - заявил Тарлев РИА Новости.
Ранее власти Молдавии отказали в аккредитации наблюдателям из России на парламентских выборах, несмотря на то, что Москва направила официальный протест в связи с решением Кишинева.
Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти - в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
Голосование на избирательном участке в Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
На выборах в Молдавии проголосовала уже почти 131 тысяча человек
09:36
 
ПолитикаМОЛДАВИЯМОСКВАКишиневЕвгения ГуцулИгорь ДодонЦИК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала