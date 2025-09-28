https://1prime.ru/20250928/moldaviya-862904082.html
Правозащитники сообщили о 40 инцидентах на выборах в Молдавии
Правозащитники сообщили о 40 инцидентах на выборах в Молдавии - 28.09.2025, ПРАЙМ
Правозащитники сообщили о 40 инцидентах на выборах в Молдавии
На парламентских выборах в Молдавии подтверждено 40 инцидентов, сообщает общественная правозащитная организация Promo-Lex в своем отчете по наблюдению за... | 28.09.2025
КИШИНЕВ, 28 сен — ПРАЙМ. На парламентских выборах в Молдавии подтверждено 40 инцидентов, сообщает общественная правозащитная организация Promo-Lex в своем отчете по наблюдению за выборами. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. "Команда обработала 73 случая со статусом инцидента, из которых в настоящем релизе указаны 40 подтверждённых инцидентов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации. Среди подтвержденных инцидентов: необоснованное присутствие посторонних лиц на избирательном участке или в радиусе 100 метров – 10 случаев, нарушение тайны голосования – 8 случаев, неправильно хранение избирательных бюллетеней, не в сейфе или шкафу внутри избирательного участка – 6 случаев, ограничение доступа наблюдателей или воспрепятствование свободному процессу наблюдения на избирательном участке – 4 случая, наличие рекламных материалов, стендов, избирательных стендов на избирательном участке – 3 случая. Также зафиксировано голосование с несоответствующими удостоверениями личности, организованная перевозка избирателей, видеосъемка процесса голосования представителями конкурентов и т.д. За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 - международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ. Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
молдавия
рф
приднестровье
