Бывший президент Молдавии Додон заявил о поражении партии власти на выборах

Сторонники Патриотического блока собрались у здания Центральной избирательной комиссии в Кишиневе в ночь на понедельник, в акции приняли участие бывший... | 28.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-28T23:49+0300

2025-09-28T23:49+0300

2025-09-28T23:49+0300

общество

игорь додон

цик

молдавия

политика

КИШИНЕВ, 29 сен – ПРАЙМ. Сторонники Патриотического блока собрались у здания Центральной избирательной комиссии в Кишиневе в ночь на понедельник, в акции приняли участие бывший президент Молдавии Игорь Додон и экс-премьер Василий Тарлев, передает корреспондент РИА Новости. "Мы будем защищать свои голоса. По состоянию на 23.00 партия власти уступила оппозиции", – заявил Додон, добавив, что сторонники и представители блока выйдут в понедельник на массовую акцию перед ЦИК. "Мы выйдем завтра в 12.00, чтобы заявить о победе и потребовать честного подсчета голосов", – добавил он.

