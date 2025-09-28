Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бывший президент Молдавии Додон заявил о поражении партии власти на выборах - 28.09.2025, ПРАЙМ
Бывший президент Молдавии Додон заявил о поражении партии власти на выборах
Бывший президент Молдавии Додон заявил о поражении партии власти на выборах - 28.09.2025, ПРАЙМ
Бывший президент Молдавии Додон заявил о поражении партии власти на выборах
Сторонники Патриотического блока собрались у здания Центральной избирательной комиссии в Кишиневе в ночь на понедельник, в акции приняли участие бывший... | 28.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-28T23:49+0300
2025-09-28T23:49+0300
общество
игорь додон
цик
молдавия
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/83398/53/833985373_0:0:2802:1577_1920x0_80_0_0_db748220780ed35a0588aa47457036d8.jpg
КИШИНЕВ, 29 сен – ПРАЙМ. Сторонники Патриотического блока собрались у здания Центральной избирательной комиссии в Кишиневе в ночь на понедельник, в акции приняли участие бывший президент Молдавии Игорь Додон и экс-премьер Василий Тарлев, передает корреспондент РИА Новости. "Мы будем защищать свои голоса. По состоянию на 23.00 партия власти уступила оппозиции", – заявил Додон, добавив, что сторонники и представители блока выйдут в понедельник на массовую акцию перед ЦИК. "Мы выйдем завтра в 12.00, чтобы заявить о победе и потребовать честного подсчета голосов", – добавил он.
молдавия
общество , игорь додон, цик, молдавия, политика
Общество , Игорь Додон, ЦИК, МОЛДАВИЯ, политика
23:49 28.09.2025
 
Бывший президент Молдавии Додон заявил о поражении партии власти на выборах

Оппозиция собрала митинг у ЦИК в Кишиневе, Додон заявил о поражении партии власти

© Sputnik | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон
Игорь Додон. Архивное фото
© Sputnik
Перейти в медиабанк
КИШИНЕВ, 29 сен – ПРАЙМ. Сторонники Патриотического блока собрались у здания Центральной избирательной комиссии в Кишиневе в ночь на понедельник, в акции приняли участие бывший президент Молдавии Игорь Додон и экс-премьер Василий Тарлев, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы будем защищать свои голоса. По состоянию на 23.00 партия власти уступила оппозиции", – заявил Додон, добавив, что сторонники и представители блока выйдут в понедельник на массовую акцию перед ЦИК.
"Мы выйдем завтра в 12.00, чтобы заявить о победе и потребовать честного подсчета голосов", – добавил он.
ОбществоИгорь ДодонЦИКМОЛДАВИЯполитика
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
