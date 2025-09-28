Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В НАТО предположили, чем закончится конфликт на Украине - 28.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250928/nato-862918194.html
В НАТО предположили, чем закончится конфликт на Украине
В НАТО предположили, чем закончится конфликт на Украине - 28.09.2025, ПРАЙМ
В НАТО предположили, чем закончится конфликт на Украине
Конфликт на Украине закончится переговорами, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время своего выступления в Военной академии США в Вест-Пойнте, и... | 28.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-28T22:01+0300
2025-09-28T22:07+0300
украина
сша
киев
владимир путин
марк рютте
нато
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849488743_0:0:2650:1491_1920x0_80_0_0_d70dabe15d16ce546e79958f7d67a79c.jpg
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Конфликт на Украине закончится переговорами, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время своего выступления в Военной академии США в Вест-Пойнте, и запись речи размещена на YouTube-канале NATO News. "Любой конфликт, как правило, подходит к концу, и хотя это не всегда происходит через переговоры, я полагаю, что в случае Украины развязка, скорее всего, будет именно такой", — отметил Рютте. Генеральный секретарь также подчеркнул, что в настоящее время членство Украины в НАТО маловероятно из-за возражений других стран-участниц, однако он заверил, что Киев получит гарантии безопасности. "Президент Зеленский должен быть уверен, что его стране обеспечена защита после любого мирного соглашения или прекращения огня", — добавил он. В Министерстве иностранных дел России неоднократно подчеркивали, что любые сценарии, предполагающие появление сил НАТО на территории Украины, категорически неприемлемы и могут привести к серьезной эскалации. Заявления из Лондона и других европейских столиц о возможном размещении контингентов стран альянса на Украине были охарактеризованы российским внешнеполитическим ведомством как подстрекательство к продолжению конфликта. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что в случае появления войск НАТО на территории Украины они будут рассматриваться как законные цели для российской армии. Российский лидер также многократно подчеркивал, что одной из причин возникновения кризиса являются постоянные попытки западных стран вовлечь Украину в НАТО, что представляет собой прямую угрозу безопасности России.
https://1prime.ru/20250927/nato-862894817.html
https://1prime.ru/20250928/ukraina-862912691.html
https://1prime.ru/20250928/ukraina-862910923.html
украина
сша
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849488743_0:30:2650:2018_1920x0_80_0_0_2c2ce52bd273d61d35629ac54027b227.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, киев, владимир путин, марк рютте, нато, мид рф
УКРАИНА, США, Киев, Владимир Путин, Марк Рютте, НАТО, МИД РФ
22:01 28.09.2025 (обновлено: 22:07 28.09.2025)
 
В НАТО предположили, чем закончится конфликт на Украине

Рютте: конфликт на Украине завершится переговорами

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
Генсек НАТО Марк Рютте. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Конфликт на Украине закончится переговорами, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время своего выступления в Военной академии США в Вест-Пойнте, и запись речи размещена на YouTube-канале NATO News.
"Любой конфликт, как правило, подходит к концу, и хотя это не всегда происходит через переговоры, я полагаю, что в случае Украины развязка, скорее всего, будет именно такой", — отметил Рютте.
Флаг НАТО - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
СМИ раскрыли ход НАТО против России
Вчера, 22:49
Генеральный секретарь также подчеркнул, что в настоящее время членство Украины в НАТО маловероятно из-за возражений других стран-участниц, однако он заверил, что Киев получит гарантии безопасности.
"Президент Зеленский должен быть уверен, что его стране обеспечена защита после любого мирного соглашения или прекращения огня", — добавил он.
Зона проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
"Просто отказывается". В США выступили с предупреждением по Украине
17:00
В Министерстве иностранных дел России неоднократно подчеркивали, что любые сценарии, предполагающие появление сил НАТО на территории Украины, категорически неприемлемы и могут привести к серьезной эскалации. Заявления из Лондона и других европейских столиц о возможном размещении контингентов стран альянса на Украине были охарактеризованы российским внешнеполитическим ведомством как подстрекательство к продолжению конфликта.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что в случае появления войск НАТО на территории Украины они будут рассматриваться как законные цели для российской армии.
Российский лидер также многократно подчеркивал, что одной из причин возникновения кризиса являются постоянные попытки западных стран вовлечь Украину в НАТО, что представляет собой прямую угрозу безопасности России.
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
На Западе раскрыли, какую страну ждет "украинский сценарий"
15:15
 
УКРАИНАСШАКиевВладимир ПутинМарк РюттеНАТОМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала