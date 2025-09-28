https://1prime.ru/20250928/nato-862918194.html

В НАТО предположили, чем закончится конфликт на Украине

МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Конфликт на Украине закончится переговорами, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время своего выступления в Военной академии США в Вест-Пойнте, и запись речи размещена на YouTube-канале NATO News. "Любой конфликт, как правило, подходит к концу, и хотя это не всегда происходит через переговоры, я полагаю, что в случае Украины развязка, скорее всего, будет именно такой", — отметил Рютте. Генеральный секретарь также подчеркнул, что в настоящее время членство Украины в НАТО маловероятно из-за возражений других стран-участниц, однако он заверил, что Киев получит гарантии безопасности. "Президент Зеленский должен быть уверен, что его стране обеспечена защита после любого мирного соглашения или прекращения огня", — добавил он. В Министерстве иностранных дел России неоднократно подчеркивали, что любые сценарии, предполагающие появление сил НАТО на территории Украины, категорически неприемлемы и могут привести к серьезной эскалации. Заявления из Лондона и других европейских столиц о возможном размещении контингентов стран альянса на Украине были охарактеризованы российским внешнеполитическим ведомством как подстрекательство к продолжению конфликта. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что в случае появления войск НАТО на территории Украины они будут рассматриваться как законные цели для российской армии. Российский лидер также многократно подчеркивал, что одной из причин возникновения кризиса являются постоянные попытки западных стран вовлечь Украину в НАТО, что представляет собой прямую угрозу безопасности России.

