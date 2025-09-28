https://1prime.ru/20250928/nomera-862904282.html

МВД предупредило о мошенничестве с индийскими номерами

2025-09-28T10:52+0300

МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Мошенники могут использовать индийские номера, которые начинаются с +916, рассчитывая на невнимательность граждан, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "На первый взгляд, номер начинается с +916. Вот только код +91 — это Индия. Цифра "6" после него означает коды индийских городов, например, Нагпур или Катака", - говорится в сообщении. Отмечается, что в то же время комбинация +7 916… — это уже начало российских номеров оператора МТС в Москве. "Всего одна цифра способна изменить многое, и мошенники прекрасно знают об этом. Разница кажется незначительной, но последствия оказываются серьёзными. Именно на этом они строят свои схемы, играя на невнимательности жертв", - заключили в ведомстве.

