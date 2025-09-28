Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВД предупредило о мошенничестве с индийскими номерами - 28.09.2025, ПРАЙМ
МВД предупредило о мошенничестве с индийскими номерами
10:52 28.09.2025
 
© РИА Новости . Владимир Песня
Мобильный телефон. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Мошенники могут использовать индийские номера, которые начинаются с +916, рассчитывая на невнимательность граждан, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"На первый взгляд, номер начинается с +916. Вот только код +91 — это Индия. Цифра "6" после него означает коды индийских городов, например, Нагпур или Катака", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в то же время комбинация +7 916… — это уже начало российских номеров оператора МТС в Москве.
"Всего одна цифра способна изменить многое, и мошенники прекрасно знают об этом. Разница кажется незначительной, но последствия оказываются серьёзными. Именно на этом они строят свои схемы, играя на невнимательности жертв", - заключили в ведомстве.
МТС: телефонные мошенники стали чаще атаковать женщин
26 сентября, 05:11
26 сентября, 05:11
 
