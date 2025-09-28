https://1prime.ru/20250928/nomera-862904282.html
МВД предупредило о мошенничестве с индийскими номерами
МВД предупредило о мошенничестве с индийскими номерами - 28.09.2025, ПРАЙМ
МВД предупредило о мошенничестве с индийскими номерами
Мошенники могут использовать индийские номера, которые начинаются с +916, рассчитывая на невнимательность граждан, предупредили в управлении по организации... | 28.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-28T10:52+0300
2025-09-28T10:52+0300
2025-09-28T10:52+0300
мошенничество
россия
индия
москва
мвд
мтс
https://cdnn.1prime.ru/img/82756/65/827566511_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_d58df216939d753983047e41d77d3ebe.jpg
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Мошенники могут использовать индийские номера, которые начинаются с +916, рассчитывая на невнимательность граждан, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "На первый взгляд, номер начинается с +916. Вот только код +91 — это Индия. Цифра "6" после него означает коды индийских городов, например, Нагпур или Катака", - говорится в сообщении. Отмечается, что в то же время комбинация +7 916… — это уже начало российских номеров оператора МТС в Москве. "Всего одна цифра способна изменить многое, и мошенники прекрасно знают об этом. Разница кажется незначительной, но последствия оказываются серьёзными. Именно на этом они строят свои схемы, играя на невнимательности жертв", - заключили в ведомстве.
https://1prime.ru/20250926/moshenniki-862793027.html
индия
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82756/65/827566511_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_cfa281eb867a2998eed9a7cd48c476ce.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, москва, мвд, мтс
Мошенничество, РОССИЯ, ИНДИЯ, МОСКВА, МВД, МТС
МВД предупредило о мошенничестве с индийскими номерами
МВД: мошенники могут использовать индийские номера, похожие на российские