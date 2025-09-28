https://1prime.ru/20250928/operatsiya-862914997.html

В Москве провели уникальную операцию по трансплантации фрагмента кисти

В Москве провели уникальную операцию по трансплантации фрагмента кисти

МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Операцию по трансплантации фрагмента кисти от донора провели в Институте имени Н.В. Склифосовского в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "В Институте имени Н.В. Склифосовского провели уникальную операцию — трансплантацию фрагмента кисти от донора. Сложнейшая операция длилась девять часов. Для разных её этапов потребовалось несколько операционных. Специалисты отделения имеют большой опыт в подборе иммуносупрессивной терапии после трансплантации органов, которая позволяет не допустить отторжения", - написал Собянин на платформе MAX. Мэр отметил, что после трансплантации пациента перевели в реанимацию, откуда он будет направлен в отделение пересадки почки и поджелудочной железы. "Спасибо врачам, их профессионализм позволяет выполнять сложнейшие операции! Здоровья и скорейшего восстановления пациенту", - добавил Собянин.

