В Москве провели уникальную операцию по трансплантации фрагмента кисти - 28.09.2025
https://1prime.ru/20250928/operatsiya-862914997.html
В Москве провели уникальную операцию по трансплантации фрагмента кисти
В Москве провели уникальную операцию по трансплантации фрагмента кисти - 28.09.2025, ПРАЙМ
В Москве провели уникальную операцию по трансплантации фрагмента кисти
Операцию по трансплантации фрагмента кисти от донора провели в Институте имени Н.В. Склифосовского в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 28.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-28T18:28+0300
2025-09-28T18:28+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1c/862914630_0:295:2861:1904_1920x0_80_0_0_cfcf1d75d75f7932201a1b13de6dbf8b.jpg
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Операцию по трансплантации фрагмента кисти от донора провели в Институте имени Н.В. Склифосовского в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "В Институте имени Н.В. Склифосовского провели уникальную операцию — трансплантацию фрагмента кисти от донора. Сложнейшая операция длилась девять часов. Для разных её этапов потребовалось несколько операционных. Специалисты отделения имеют большой опыт в подборе иммуносупрессивной терапии после трансплантации органов, которая позволяет не допустить отторжения", - написал Собянин на платформе MAX. Мэр отметил, что после трансплантации пациента перевели в реанимацию, откуда он будет направлен в отделение пересадки почки и поджелудочной железы. "Спасибо врачам, их профессионализм позволяет выполнять сложнейшие операции! Здоровья и скорейшего восстановления пациенту", - добавил Собянин.
здоровье, общество, россия, москва, сергей собянин
Здоровье, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин
18:28 28.09.2025
 
В Москве провели уникальную операцию по трансплантации фрагмента кисти

Собянин: в Институте Склифосовского провели операцию по трансплантации фрагмента кисти

МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Операцию по трансплантации фрагмента кисти от донора провели в Институте имени Н.В. Склифосовского в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"В Институте имени Н.В. Склифосовского провели уникальную операцию — трансплантацию фрагмента кисти от донора. Сложнейшая операция длилась девять часов. Для разных её этапов потребовалось несколько операционных. Специалисты отделения имеют большой опыт в подборе иммуносупрессивной терапии после трансплантации органов, которая позволяет не допустить отторжения", - написал Собянин на платформе MAX.
Мэр отметил, что после трансплантации пациента перевели в реанимацию, откуда он будет направлен в отделение пересадки почки и поджелудочной железы.
"Спасибо врачам, их профессионализм позволяет выполнять сложнейшие операции! Здоровья и скорейшего восстановления пациенту", - добавил Собянин.
