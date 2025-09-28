https://1prime.ru/20250928/otpusk-862809599.html

Россиян научили, как удлинить новогодние праздники в 2026 году

Как продлить новогодние каникулы в 2026 году и максимально выгодно взять отпуск, рассказал агентству "Прайм" директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев. | 28.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 28 сен – ПРАЙМ. Как продлить новогодние каникулы в 2026 году и максимально выгодно взять отпуск, рассказал агентству "Прайм" директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев.На минувшей неделе премьер Михаил Мишустин подписал постановление о выходных и праздничных днях в 2026 году. Отдых на новогодние праздники в совокупности продлится 12 дней, на майские – по три дня."Но если взять отпуск на два дня 29 и 30 декабря, то новогодние каникулы увеличатся до 16 дней. В этом году 31 декабря тоже выходной. Таким образом, можно себе устроить полноценную перезагрузку более двух недель за счет всего лишь двух отпускных дней", - советует Муравьев.Увеличить дни отдыха получится, если взять отпуск в феврале(4 дня 24-27 - отдых 9 дней 21.02-1.03), марте (4 дня 10-13 - отдых 9 дней 7-15) , июне (4 дня 8-11- отдых 9 дней 6-14) и ноябре (4 дня 2-3 и 5-6- отдых 9 дней 31.10-8.11)Примерно такой же расчёт получится, если брать отпуск в конце апреля или после вторых майских праздников. А вот между майскими в этом году брать отпуск не очень выгодно – добавится всего два дня."Если говорить о деньгах, то самые выгодные в будущем году отпуска в апреле, июле, сентябре, октябре и декабре. В этих месяцах больше всего рабочих дней, а значит отпускные компенсируют значительную часть стандартной зарплаты за месяц", - объяснил эксперт.Расчет простой: чем больше рабочих дней в месяце, тем меньше стоит один рабочий день и, соответственно, меньше потери, если брать отпуск. К тому же может помочь формат отпуска с выходными 14 календарных дней должны вполне компенсировать 10 рабочих, при условии отсутствия больших нерабочих периодов (например, больничных, отпусков).Пример: если взять среднюю зарплату в 100 000 рублей на руки, то 14 дней отпуска (из них 10 рабочих) в декабре оцениваются в 45454,55 рублей. Отпускные, если работал весь год без пропусков, заплатят в размере 47781,6 рублей. Это даже немного перекрывает потерю.Если были отпуска, больничные, командировки и другие причины отсутствия на работе, то нужно сложить среднее число отработанных календарных дней (ОКД) в каждом месяце. Тогда получится другая сумма отпускных, но при прочих равных месяцы с наибольшим количеством рабочих дней все равно будут выгоднее, заключил Муравьев.

