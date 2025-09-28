Российская экономика сохраняет стабильность, заявил Песков

https://1prime.ru/20250928/peskov-862910009.html
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 сен - ПРАЙМ. Экономика России сохраняет стабильность, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Экономика сохраняет стабильность. Экономика, как и все экономики мира, в условиях абсолютной непредсказуемости и неопределенности испытывает определенные проблемы, но уверенно стоит на ногах, обладает потенциалом для решения этих проблем", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
"Экономика сохраняет стабильность. Экономика, как и все экономики мира, в условиях абсолютной непредсказуемости и неопределенности испытывает определенные проблемы, но уверенно стоит на ногах, обладает потенциалом для решения этих проблем", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
