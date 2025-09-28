https://1prime.ru/20250928/posol-862898076.html

Посол рассказал о приеме Трампа в Лондоне

Посол рассказал о приеме Трампа в Лондоне - 28.09.2025, ПРАЙМ

Посол рассказал о приеме Трампа в Лондоне

Пышный прием в ходе государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию был устроен с целью повлиять на его мнение по поводу конфликта на... | 28.09.2025, ПРАЙМ

ЛОНДОН, 28 сен - ПРАЙМ. Пышный прием в ходе государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию был устроен с целью повлиять на его мнение по поводу конфликта на Украине и других вопросов, по поводу которых у Лондона и Вашингтона есть разногласия, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью РИА Новости. "Мы видели весьма помпезный прием. Было сделано все для того, чтобы окружить Дональда Трампа и первую леди США вниманием и показать миру особенные отношения между Британией и Соединенными Штатами. Британцы пытались добиться расположения американского президента, перетянуть его на свою сторону, в том числе в тех вопросах, по которым у Лондона и Вашингтона есть расхождения. Это не только Украина, но и, наверное, даже в большей степени Ближний Восток", - сказал Келин. Также среди тем, насчет которых у Лондона и Вашингтона имеются разногласия - "зеленая" повестка и миграционная проблема, с которой США справляются успешнее, чем Британия, добавил он. Дипломат обратил внимание на то, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе совместной с Трампом пресс-конференции безуспешно пытался подтолкнуть американского президента к жестким высказываниям. "Также была интересная последняя ремарка, на которую мало обратили внимания. Трамп сказал, что в силу географии конфликт на Украине на Соединенные Штаты не влияет, и на Британию его воздействие довольно ограничено. А затем, правда, спецпосланник американского президента Кит Келлог попытался эту картину скорректировать", - добавил Келин. Трамп совершил свой второй государственный визит Великобританию ранее в сентябре. В ходе поездки Трамп был принят Карлом III в Виндзорском замке, а также провел встречу со Стармером. На пресс-конференции после переговоров Трамп заявил, что украинский конфликт больше не грозит Третьей мировой войной и выразил уверенность, что конфликты в Газе и на Украине будут решены. По сообщениям британских СМИ, перед королевской семьей в ходе визита стояла задача добиться расположения американского лидера после его заявлений о планах присоединения Канады и встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине.

