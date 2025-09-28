Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Лаоса призвал увеличить помощь в разминировании - 28.09.2025
Премьер Лаоса призвал увеличить помощь в разминировании
Премьер Лаоса призвал увеличить помощь в разминировании - 28.09.2025, ПРАЙМ
Премьер Лаоса призвал увеличить помощь в разминировании
Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон обратился с трибуны ГА ООН в Нью-Йорке к мировому сообществу, призвав страны, оказывающие помощь Лаосу в гуманитарном... | 28.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-28T00:31+0300
2025-09-28T00:31+0300
ООН, 28 сен – ПРАЙМ. Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон обратился с трибуны ГА ООН в Нью-Йорке к мировому сообществу, призвав страны, оказывающие помощь Лаосу в гуманитарном разминировании, увеличить эту помощь и поддержать в 2026 году лаосское председательство на Третьей обзорной конференции по кассетным боеприпасам. "Пользуясь случаем, настоятельно призываю международное сообщество предоставить нам поддержку в большем объеме, а также помочь нам разрешить проблему неразорвавшихся боеприпасов, в том числе путем реализации на практике положений Международной конвенции по кассетным боеприпасам. Мы призываем поддержать председательство нашей страны на Третьей обзорной конференции по кассетным боеприпасам в 2026 году", - сказал в субботу глава правительства Лаоса в своем выступлении в рамках общих дебатов на 80-й сессии ГА ООН. Он отметил, что для Лаоса вопрос разминирования является одним из главных приоритетов на пути к исполнению целей ООН по устойчивому развитию, так как неразорвавшиеся боеприпасы не только угрожают жизни и здоровью граждан Лаоса, но и ставят под угрозу средства к существованию людей, живущих на территориях, где все еще остаются такие боеприпасы, особенно боевые части кассетных бомб. В части выступления, касавшейся многосторонней дипломатии, Сипхандон подтвердил приверженность Лаоса многосторонности, поддержку его страной двухгосударственного решения для Палестины и мирного разрешения Палестинского конфликта, а также призвал к отмене односторонних санкций против Кубы и всех суверенных государств, против которых они применяются. "Мы в очередной раз призываем к снятию односторонних санкций против Кубы. Мы также призываем к отмене всех односторонних мер принуждения, которые вводились против суверенных государств", - сказал он. Во время Вьетнамской войны США в 1965 – 1972 годах Лаос, через территорию которого шло снабжение боеприпасами партизан Южного Вьетнама, подвергался интенсивным авианалетам ВВС США, в результате чего на страну было сброшено больше бомб, чем было сброшено всеми воюющими державами в течение всей Второй мировой войны. Значительную часть сброшенных на Лаос бомб составляли бомбы-контейнеры с кассетными боеприпасами, неразорвавшимися боевыми частями которых до сих пор засорены целые районы страны. По данным международных организаций по разминированию, в земле Лаоса после многолетних усилий по поиску и обезвреживанию все еще остается до 80 миллионов неразорвавшихся боевых частей кассетных бомб, представляющих собой металлические шарики со взрывчаткой размером с теннисный мяч. По статистике чаще всего они взрываются при распахивании полей для засева или когда их случайно находят дети.
00:31 28.09.2025
 
Премьер Лаоса призвал увеличить помощь в разминировании

Премьер Лаоса призвал увеличить помощь в разминировании

ООН, 28 сен – ПРАЙМ. Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон обратился с трибуны ГА ООН в Нью-Йорке к мировому сообществу, призвав страны, оказывающие помощь Лаосу в гуманитарном разминировании, увеличить эту помощь и поддержать в 2026 году лаосское председательство на Третьей обзорной конференции по кассетным боеприпасам.
"Пользуясь случаем, настоятельно призываю международное сообщество предоставить нам поддержку в большем объеме, а также помочь нам разрешить проблему неразорвавшихся боеприпасов, в том числе путем реализации на практике положений Международной конвенции по кассетным боеприпасам. Мы призываем поддержать председательство нашей страны на Третьей обзорной конференции по кассетным боеприпасам в 2026 году", - сказал в субботу глава правительства Лаоса в своем выступлении в рамках общих дебатов на 80-й сессии ГА ООН.
Он отметил, что для Лаоса вопрос разминирования является одним из главных приоритетов на пути к исполнению целей ООН по устойчивому развитию, так как неразорвавшиеся боеприпасы не только угрожают жизни и здоровью граждан Лаоса, но и ставят под угрозу средства к существованию людей, живущих на территориях, где все еще остаются такие боеприпасы, особенно боевые части кассетных бомб.
В части выступления, касавшейся многосторонней дипломатии, Сипхандон подтвердил приверженность Лаоса многосторонности, поддержку его страной двухгосударственного решения для Палестины и мирного разрешения Палестинского конфликта, а также призвал к отмене односторонних санкций против Кубы и всех суверенных государств, против которых они применяются.
"Мы в очередной раз призываем к снятию односторонних санкций против Кубы. Мы также призываем к отмене всех односторонних мер принуждения, которые вводились против суверенных государств", - сказал он.
Во время Вьетнамской войны США в 1965 – 1972 годах Лаос, через территорию которого шло снабжение боеприпасами партизан Южного Вьетнама, подвергался интенсивным авианалетам ВВС США, в результате чего на страну было сброшено больше бомб, чем было сброшено всеми воюющими державами в течение всей Второй мировой войны.
Значительную часть сброшенных на Лаос бомб составляли бомбы-контейнеры с кассетными боеприпасами, неразорвавшимися боевыми частями которых до сих пор засорены целые районы страны. По данным международных организаций по разминированию, в земле Лаоса после многолетних усилий по поиску и обезвреживанию все еще остается до 80 миллионов неразорвавшихся боевых частей кассетных бомб, представляющих собой металлические шарики со взрывчаткой размером с теннисный мяч. По статистике чаще всего они взрываются при распахивании полей для засева или когда их случайно находят дети.
 
