Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Китай обсудили расширение поставок сельхозпродукции - 28.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250928/pshenitsa-862909131.html
Россия и Китай обсудили расширение поставок сельхозпродукции
Россия и Китай обсудили расширение поставок сельхозпродукции - 28.09.2025, ПРАЙМ
Россия и Китай обсудили расширение поставок сельхозпродукции
РФ и КНР обсудили вопрос расширения поставок российской сельхозпродукции, в том числе и поэтапного снятия ограничений на поставки пшеницы и ячменя, заявил... | 28.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-28T14:15+0300
2025-09-28T14:15+0300
россия
сельское хозяйство
рф
китай
максим решетников
https://cdnn.1prime.ru/img/77378/44/773784437_0:169:3167:1950_1920x0_80_0_0_1ddeee983503a45b8e5c832349a78b72.jpg
ПЕКИН, 28 сен – ПРАЙМ. РФ и КНР обсудили вопрос расширения поставок российской сельхозпродукции, в том числе и поэтапного снятия ограничений на поставки пшеницы и ячменя, заявил журналистам в воскресенье глава Минэкономразвития Максим Решетников по итогам 28-го заседания подкомиссии РФ и КНР по торгово-экономическому сотрудничеству. "Второй момент, который обсуждали, это дальнейшее расширение поставок сюда сельхозпродукции, это касается и поэтапного снятия ограничений на пшеницу, и поставки ячменя, и те вопросы потенциальных угроз, которые есть поставкам той же говядины сюда, всё это у нас вошло в перечень вопросов, которые мы обсуждаем", – заявил Решетников. Он также отметил, что страны в ходе подкомиссии обсуждали вопросы использования трудовых ресурсов. "Китайская сторона ставила вопрос как раз о том, что когда китайские специалисты приезжают ненадолго, нужно ли задавать экзамен по русскому языку, мы доложили, что этот вопрос решён, потому что Государственная дума одобрила закон летом этого года, и теперь специалисты, которые приезжают по квотам, не должны сдавать русский язык, это как раз реализацию многих наших крупных проектов, где задействован китайский персонал, позволит ускорить", - отметил министр. "Новые перспективы - это большая тема, которую мы предметно обсуждаем, электронная торговля, платформенная экономика, взаимодействие платформ через них контроль ввоза продукции, начиная от вопросов легальности этой продукции, соответствия всем требованиям, доставка, всё позволяет, конечно существенно нарастить и перечень продукции на электронных лавках, и скорость доставки, и борьбу с ценами - это всё важно и для российской экономики, и для китайской", - добавил он.
https://1prime.ru/20250928/aviasoobschenie-862900650.html
рф
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77378/44/773784437_171:0:2994:2117_1920x0_80_0_0_5e0bc8e11a3eaa4f26d7ca945db4f95d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сельское хозяйство, рф, китай, максим решетников
РОССИЯ, Сельское хозяйство, РФ, КИТАЙ, Максим Решетников
14:15 28.09.2025
 
Россия и Китай обсудили расширение поставок сельхозпродукции

Россия и Китай обсудили поэтапное снятие ограничений на поставки пшеницы и ячменя

© РИА Новости . Валерий Титиевский | Перейти в медиабанкПшеница
Пшеница - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
Пшеница. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Титиевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 28 сен – ПРАЙМ. РФ и КНР обсудили вопрос расширения поставок российской сельхозпродукции, в том числе и поэтапного снятия ограничений на поставки пшеницы и ячменя, заявил журналистам в воскресенье глава Минэкономразвития Максим Решетников по итогам 28-го заседания подкомиссии РФ и КНР по торгово-экономическому сотрудничеству.
"Второй момент, который обсуждали, это дальнейшее расширение поставок сюда сельхозпродукции, это касается и поэтапного снятия ограничений на пшеницу, и поставки ячменя, и те вопросы потенциальных угроз, которые есть поставкам той же говядины сюда, всё это у нас вошло в перечень вопросов, которые мы обсуждаем", – заявил Решетников.
Он также отметил, что страны в ходе подкомиссии обсуждали вопросы использования трудовых ресурсов.
"Китайская сторона ставила вопрос как раз о том, что когда китайские специалисты приезжают ненадолго, нужно ли задавать экзамен по русскому языку, мы доложили, что этот вопрос решён, потому что Государственная дума одобрила закон летом этого года, и теперь специалисты, которые приезжают по квотам, не должны сдавать русский язык, это как раз реализацию многих наших крупных проектов, где задействован китайский персонал, позволит ускорить", - отметил министр.
"Новые перспективы - это большая тема, которую мы предметно обсуждаем, электронная торговля, платформенная экономика, взаимодействие платформ через них контроль ввоза продукции, начиная от вопросов легальности этой продукции, соответствия всем требованиям, доставка, всё позволяет, конечно существенно нарастить и перечень продукции на электронных лавках, и скорость доставки, и борьбу с ценами - это всё важно и для российской экономики, и для китайской", - добавил он.
Флаги России и Китая - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
Россия предложила Китаю нарастить авиасообщение
08:47
 
РОССИЯСельское хозяйствоРФКИТАЙМаксим Решетников
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала