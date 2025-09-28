https://1prime.ru/20250928/reshetnikov-862909449.html

Россия готова к расширению товарооборота с Китаем, заявил Решетников

ПЕКИН, 28 сен – ПРАЙМ. Россия открыта для предложений китайской стороны по расширению двустороннего товарооборота, заявил в воскресенье глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с министром коммерции КНР Ван Вэньтао. Министр двух стран в воскресенье провели 28-е заседание Подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. "Россия и Китай остаются стратегическими партнерами, поэтому развитие национальных экономик - наш общий приоритет, большая работа по созданию общих точек роста, которая ведётся на уровне лидеров наших стран, на уровне правительств и регионов", - заявил Решетников. Он отметил, что "бизнес активно включается в этот диалог и это задаёт динамику, с которой укрепляются контакты на самых разных уровнях и направлениях". Министр указал, что развивается двусторонняя торговля, "по её стоимостным показателям в прошлом году мы установили рекорд, сейчас вместе ищем взаимовыгодные решения, чтобы этот показатель продолжал и дальше расти". "Со своей стороны подготовили несколько инициатив, мы их детально обсудили сегодня, это и поэтапные снятия ограничений на поставки российской сельхозпродукции: пшеницы, ячменя, это и открытие китайского рынка для отдельных видов экологического топлива", - отметил Решетников. По его словам, развитию торговли поможет "строительство газопровода "Сила Сибири 2", о чём договорились лидеры наших стран буквально в начале этого месяца". "Мы открыты и для других предложений по расширению товарооборота и будем рады инициативам китайской стороны", - добавил глава Минэкономиразвития. Он отметил, что активно "реализуется план российско-китайского экономического сотрудничества, в него включены все наши приоритеты: это поставки продукции, запуск совместных производств, упрощение перевозки грузов, нужных для развития бизнеса наших стран, вся эта работа ведется в те сроки, которые, которые в плане обозначены".

