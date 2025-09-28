https://1prime.ru/20250928/reshetnikov-862909644.html
Россия и Китай обсудили борьбу с контрафактной продукцией
ПЕКИН, 28 сен – ПРАЙМ. РФ и КНР обсудили вопросы борьбы с контрафактной продукцией РФ на китайском рынке, заявил журналистам в воскресенье глава Минэкономразвития Максим Решетников по итогам 28-го заседания подкомиссии РФ и КНР по торгово-экономическому сотрудничеству. "Отдельно обсуждали вопросы, связанные с контрафактной продукцией, с подделками под российскую продукцию, которые здесь на китайском рынке имеются", - заявил Решетников. Он добавил, что "российская продукция здесь уважается, считается качественной и достаточно дорогой продукцией, поэтому есть подделки и из других стран, из третьих стран, поэтому китайские власти тоже уделяют этому внимание". "Мы с этим боремся и обсуждали, как нам эту борьбу, так сказать, усилить. Но китайская сторона говорит, главное – поставляйте нам еще больше", - добавил он.
