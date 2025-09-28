https://1prime.ru/20250928/reshetnikov-862909807.html

Решетников рассказал об увеличении объема прямых инвестиций из КНР в Россию

Решетников рассказал об увеличении объема прямых инвестиций из КНР в Россию - 28.09.2025, ПРАЙМ

Решетников рассказал об увеличении объема прямых инвестиций из КНР в Россию

Накопленный объем прямых китайских инвестиций в Россию за 2024 год увеличился почти на 13%, заявил в воскресенье глава Минэкономразвития Максим Решетников на... | 28.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-28T14:11+0300

2025-09-28T14:11+0300

2025-09-28T14:11+0300

экономика

россия

финансы

китай

максим решетников

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861778236_0:116:3233:1934_1920x0_80_0_0_94496885ff3f244eeb69a7b1e6538df0.jpg

ПЕКИН, 28 сен – ПРАЙМ. Накопленный объем прямых китайских инвестиций в Россию за 2024 год увеличился почти на 13%, заявил в воскресенье глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с министром коммерции КНР Ван Вэньтао. Министры двух стран в воскресенье провели 28-е заседание Подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. "За прошлый год накопленный объем прямых китайских инвестиций в Россию увеличился почти на 13%, российских инвестиций в Китай – вполовину", - заявил Решетников. Он подчеркнул, что "ключевым механизмом поддержки инвестиционной кооперации на межгосударственном уровне остаётся межправительственная комиссия, в портфель включено 86 проектов почти на двести миллиардов долларов, развивается кооперация химической, металлургической промышленности, в инфраструктуре, в автомобилестроении, в сельском хозяйстве, в логистике, в сфере информационных технологий и во многих других".

https://1prime.ru/20250928/aviasoobschenie-862900650.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, китай, максим решетников