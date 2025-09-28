https://1prime.ru/20250928/reshetnikov-862909807.html
Решетников рассказал об увеличении объема прямых инвестиций из КНР в Россию
ПЕКИН, 28 сен – ПРАЙМ. Накопленный объем прямых китайских инвестиций в Россию за 2024 год увеличился почти на 13%, заявил в воскресенье глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с министром коммерции КНР Ван Вэньтао. Министры двух стран в воскресенье провели 28-е заседание Подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. "За прошлый год накопленный объем прямых китайских инвестиций в Россию увеличился почти на 13%, российских инвестиций в Китай – вполовину", - заявил Решетников. Он подчеркнул, что "ключевым механизмом поддержки инвестиционной кооперации на межгосударственном уровне остаётся межправительственная комиссия, в портфель включено 86 проектов почти на двести миллиардов долларов, развивается кооперация химической, металлургической промышленности, в инфраструктуре, в автомобилестроении, в сельском хозяйстве, в логистике, в сфере информационных технологий и во многих других".
