Решетников рассказал об увеличении объема прямых инвестиций из КНР в Россию - 28.09.2025
Решетников рассказал об увеличении объема прямых инвестиций из КНР в Россию
2025-09-28T14:11+0300
2025-09-28T14:11+0300
экономика
россия
финансы
китай
максим решетников
ПЕКИН, 28 сен – ПРАЙМ. Накопленный объем прямых китайских инвестиций в Россию за 2024 год увеличился почти на 13%, заявил в воскресенье глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с министром коммерции КНР Ван Вэньтао. Министры двух стран в воскресенье провели 28-е заседание Подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. "За прошлый год накопленный объем прямых китайских инвестиций в Россию увеличился почти на 13%, российских инвестиций в Китай – вполовину", - заявил Решетников. Он подчеркнул, что "ключевым механизмом поддержки инвестиционной кооперации на межгосударственном уровне остаётся межправительственная комиссия, в портфель включено 86 проектов почти на двести миллиардов долларов, развивается кооперация химической, металлургической промышленности, в инфраструктуре, в автомобилестроении, в сельском хозяйстве, в логистике, в сфере информационных технологий и во многих других".
россия, финансы, китай, максим решетников
Экономика, РОССИЯ, Финансы, КИТАЙ, Максим Решетников
14:11 28.09.2025
 
Решетников рассказал об увеличении объема прямых инвестиций из КНР в Россию

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
© РИА Новости . Алексей Даничев
ПЕКИН, 28 сен – ПРАЙМ. Накопленный объем прямых китайских инвестиций в Россию за 2024 год увеличился почти на 13%, заявил в воскресенье глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с министром коммерции КНР Ван Вэньтао.
Министры двух стран в воскресенье провели 28-е заседание Подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
"За прошлый год накопленный объем прямых китайских инвестиций в Россию увеличился почти на 13%, российских инвестиций в Китай – вполовину", - заявил Решетников.
Он подчеркнул, что "ключевым механизмом поддержки инвестиционной кооперации на межгосударственном уровне остаётся межправительственная комиссия, в портфель включено 86 проектов почти на двести миллиардов долларов, развивается кооперация химической, металлургической промышленности, в инфраструктуре, в автомобилестроении, в сельском хозяйстве, в логистике, в сфере информационных технологий и во многих других".
Экономика РОССИЯ Финансы КИТАЙ Максим Решетников
 
 
