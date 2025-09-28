Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решетников рассказал о планах по поставкам пеллет в Китай - 28.09.2025
Решетников рассказал о планах по поставкам пеллет в Китай
2025-09-28T15:16+0300
2025-09-28T15:16+0300
экономика
россия
рф
китай
максим решетников
https://cdnn.1prime.ru/img/84225/42/842254241_0:93:3071:1820_1920x0_80_0_0_b12859a5f380dfab4fbacf50a8f9ca29.jpg
рф
китай
россия, рф, китай, максим решетников
Экономика, РОССИЯ, РФ, КИТАЙ, Максим Решетников
15:16 28.09.2025
 
Решетников рассказал о планах по поставкам пеллет в Китай

Решетников: Россия надеется начать поставки пеллет в Китай

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкМаксим Решетников
Максим Решетников - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
Максим Решетников. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Штукина
ПЕКИН, 28 сен - ПРАЙМ. РФ надеется начать поставки пеллет на китайский рынок, что позволит деревопереработчикам снизить цены на другую продукцию, и стать более конкурентоспособными, заявил журналистам в воскресенье глава Минэкономразвития Максим Решетников по итогам 28-го заседания подкомиссии РФ и КНР по торгово-экономическому сотрудничеству.
"Мы обсуждали снятие взаимных барьеров в торговле, здесь у нас есть вопросы и большая перспектива по поставкам, в том числе пеллет, например, в КНР, пока они здесь относятся к отходам, поэтому ввозить нельзя, но мы понимаем, что это экологическое топливо и мы поставляли и поставляем его в разные страны мира", - заявил Решетников.
Он подчеркнул, что "потенциал торговли только по этой позиции оценивается в двести пятьдесят миллионов долларов, и нам очень важно, например, что это дополнительный продукт нашей лесной индустрии".
"Иными словами, как только мы откроем этот рынок, у наших лесников, у деревопереработчиков появится возможность снизить цены на другую продукцию, и стать более конкурентоспособными, поэтому для нас это крайне важно", - подчеркнул министр.
