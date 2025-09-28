https://1prime.ru/20250928/reshetnikov-862911079.html

Решетников рассказал о планах по поставкам пеллет в Китай

Решетников рассказал о планах по поставкам пеллет в Китай - 28.09.2025, ПРАЙМ

Решетников рассказал о планах по поставкам пеллет в Китай

РФ надеется начать поставки пеллет на китайский рынок, что позволит деревопереработчикам снизить цены на другую продукцию, и стать более конкурентоспособными,... | 28.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-28T15:16+0300

2025-09-28T15:16+0300

2025-09-28T15:16+0300

экономика

россия

рф

китай

максим решетников

https://cdnn.1prime.ru/img/84225/42/842254241_0:93:3071:1820_1920x0_80_0_0_b12859a5f380dfab4fbacf50a8f9ca29.jpg

ПЕКИН, 28 сен - ПРАЙМ. РФ надеется начать поставки пеллет на китайский рынок, что позволит деревопереработчикам снизить цены на другую продукцию, и стать более конкурентоспособными, заявил журналистам в воскресенье глава Минэкономразвития Максим Решетников по итогам 28-го заседания подкомиссии РФ и КНР по торгово-экономическому сотрудничеству. "Мы обсуждали снятие взаимных барьеров в торговле, здесь у нас есть вопросы и большая перспектива по поставкам, в том числе пеллет, например, в КНР, пока они здесь относятся к отходам, поэтому ввозить нельзя, но мы понимаем, что это экологическое топливо и мы поставляли и поставляем его в разные страны мира", - заявил Решетников. Он подчеркнул, что "потенциал торговли только по этой позиции оценивается в двести пятьдесят миллионов долларов, и нам очень важно, например, что это дополнительный продукт нашей лесной индустрии". "Иными словами, как только мы откроем этот рынок, у наших лесников, у деревопереработчиков появится возможность снизить цены на другую продукцию, и стать более конкурентоспособными, поэтому для нас это крайне важно", - подчеркнул министр.

https://1prime.ru/20250928/pshenitsa-862909131.html

рф

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, китай, максим решетников