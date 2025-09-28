https://1prime.ru/20250928/rosavtodor-862896856.html
Росавтодор рассмотрит возможность обустройства спортплощадок вдоль трасс
2025-09-28T01:20+0300
2025-09-28T01:20+0300
2025-09-28T02:06+0300
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Росавтодор при разработке проектной документации будет рассматривать возможность обустройства площадок отдыха доступными спортивными тренажерами, следует из ответа главы федерального дорожного агентства на обращение председателя комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее Нилов сообщил агентству, что направил обращение в Минтранс и Росавтодор с просьбой учесть пожелания дальнобойщиков при строительстве и реконструкции дорог, в частности рассмотреть вопрос об установке турников, брусьев и простых спортивных тренажеров для занятий физкультурой на придорожных стоянках для отдыха из средств дорожного фонда. "Принимая во внимание значимость рассматриваемого вопроса, Росавтодор при разработке проектной документации по объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения будет рассматривать возможность обустройства площадок отдыха доступными спортивными тренажерами", - сказано в документе за подписью руководителя Росавтодора Романа Новикова. В ответе отмечается, что размещение и обустройство площадок отдыха осуществляется Росавтодором в соответствии с требованиями ГОСТа, однако требования к обустройству площадок отдыха спортивными тренажерами в данном стандарте отсутствуют.
